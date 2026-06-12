Saiba quem é Fernanda Marques, atriz e namorada de José Loreto

Por IG

Publicada em 12/06/2026 às 15h49

Fernanda Marques, que interpreta Bruna na novela Quem Ama Cuida, da Globo, vem chamando cada vez mais a atenção dos telespectadores. A atriz, que prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes, falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com José Loreto, já que os dois mantêm um namoro discreto.

“Sou muito reservada. Fiquei um pouco receosa com a repercussão no começo, mas agora estou tranquila. Estou filtrando as informações que chegam, tentando não me apegar e não dar um tamanho maior do que as coisas realmente têm”, disse Fernanda Marques à coluna Play, do jornal O Globo.

Não é do meu feitio ficar postando sobre o relacionamento. Cada um pesquisa o que quiser: o Google está aí para isso. Hoje, estou bem mais resolvida e tranquila", acrescentou.Fernanda Marques.