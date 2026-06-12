“Só faz sentido estar na política, se for para melhorar a vida das pessoas”, diz Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 16h42

Durante a entrega de dez vans para as Apaes e instituições com trabalho social, a deputada federal Silvia Cristina afirmou que “a política só faz sentido quando muda a vida das pessoas, quando transforma a realidade das pessoas. É isso que temos feito ao longo de nosso mandato, que tem como foco principal cuidar de gente”.

De acordo com a deputada, “são veículos novos e modernos, coisa de primeira. Eu não faço nada meia-boca, sempre entrego o melhor para atender o nosso povo, como ele merece. Nosso mandato é parceiro e valoriza quem realmente tem dedicado a vida para cuidar de outras pessoas”.

As vans foram adquiridas através do programa Cidadania Plena, do Ifro, com emendas da parlamentar, e contemplam as unidades das Apaes em Ji-Paraná, Rolim de Moura, Candeias do Jamari, Vale do Anari, Alto Paraíso e Ariquemes. Também receberam uma van cada, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), a Comunidade Terapêutica Amor Maior, em Cacoal, o Lar do Idoso em Ouro Preto do Oeste e o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná.

Segundo a deputada, “as instituições favorecidas fazem um grande trabalho e estamos fortalecendo essa atuação ainda mais. Os veículos vão servir para conduzir as pessoas acolhidas pelas entidades, com conforto e segurança Inclusive, as vans destinadas às Apaes contam com elevadores para quem se utiliza de cadeiras de rodas ou possui dificuldade de locomoção”.

Na solenidade de entrega realizada no Ifro Zona Norte, em Porto Velho, estavam presentes o reitor do Ifro, Moisés Rosa, a coordenadora do programa Cidadania Plena, Miralba de Carvalho, o diretor do Ifro Zona Norte, Jeferson Cardoso, a representante da Federação das Apaes, Ilda Salvático e os vereadores Dr. Santana e Adalto de Bandeirantes.

Beneficiados

O pastor Eurival, que fundou e gerencia a Comunidade Terapêutica Amor Maior, em Cacoal, que acolhe dependentes químicos, era só alegria ao receber a nova e moderna van, que vai atender às necessidades da instituição, que atualmente atende 15 pessoas.

“Vai fazer toda a diferença. Vamos poder conduzir os nossos acolhidos para a igreja, para atividades diversas nas ruas, inclusive buscando trazer mais pessoas, tirando-as das ruas e dando a chance de uma vida nova”, disse o pastor.

A decisão pela compra das vans surgiu durante visita de Sílvia Cristina à entidade conduzida pelo Pastor Eurival, que relatou que a Kombi velha que atendia à Comunidade, pegou fogo e foi destruída.

“Sem o veículo, o trabalho ficou muito comprometido e vendo essa necessidade da instituição, das Apaes e de outras entidades, decidimos destinar emenda para a compra das vans. Temos muitas outras para chegar e contemplar mais entidades”, finalizou a deputada.