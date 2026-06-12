Pesquisa sobre Reaproveitamento de Rejeitos de Calcário será apresentada por engenheiros do DER-RO em Encontro Nacional

Por Antonia Lima

Publicada em 12/06/2026 às 16h20

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), marcará presença, apresentando pela primeira vez, um trabalho técnico na 28ª edição no Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor), um dos mais importantes eventos técnicos do país voltados à infraestrutura de transportes. O encontro será realizado entre os dias 22 e 25 de junho, em Goiânia, juntamente com a 51ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), reunindo especialistas, pesquisadores e profissionais de todo o Brasil para discutir soluções inovadoras voltadas à conservação rodoviária, pavimentação e sustentabilidade.

Representando o estado de Rondônia, os engenheiros do DER-RO, José Carlos, Kênia Vitor, Cézar Oliveira e Robinilson Gusen, estão em processo de formação em nível de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, na área de concentração em Desenvolvimento Sustentável e Diagnóstico Ambiental, com linha de pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, e apresentarão o trabalho técnico com o tema “Reaproveitamento de Rejeitos de Calcário na Infraestrutura Rodoviária Amazônica”, estudo que propõe uma alternativa sustentável para utilização de resíduos da mineração de calcário em obras rodoviárias.

A pesquisa avaliou o potencial de incorporação do rejeito de calcário em materiais provenientes de jazidas já licenciadas ambientalmente. De acordo com os pesquisadores, a mistura possibilita melhorar propriedades físicas e mecânicas dos solos utilizados na pavimentação, aumentando sua resistência e capacidade de suporte.

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação no evento permitirá o compartilhamento dos resultados obtidos, troca de experiências com especialistas de diferentes regiões do país, além de acompanhar as principais tendências e inovações do setor. “A expectativa é que o conhecimento adquirido contribua para o aperfeiçoamento das práticas, além de fortalecer a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade das obras executadas em Rondônia”, evidenciou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou a importância da participação do departamento em um evento de alcance nacional. “É motivo de orgulho para o DER-RO participar e pela primeira vez apresentar uma pesquisa desenvolvida por nossos próprios engenheiros. Esse trabalho demonstra a capacidade técnica dos profissionais e reforça o compromisso do governo de Rondônia com a inovação, a sustentabilidade e a busca por soluções que contribuam para o desenvolvimento da infraestrutura do estado”, enfatizou.

Segundo o engenheiro José Carlos, a pesquisa surgiu a partir dos desafios enfrentados na obtenção de materiais para pavimentação em Rondônia. Ele explicou que questões ambientais e a escassez de jazidas com qualidade adequada motivaram a busca por alternativas que permitissem reaproveitar rejeitos gerados pela indústria do calcário, transformando um passivo ambiental em um insumo capaz de melhorar as características dos materiais utilizados nas rodovias.

Já a engenheira Kênia Paixão, destacou que a viabilidade da proposta foi comprovada por meio de diversos ensaios feitos. “Foram realizados testes exigidos pelas normas de pavimentação, como Índice de Suporte Califórnia (CBR), limite de liquidez e plasticidade, cujos resultados apontaram potencial para melhorar a qualidade de materiais considerados inferiores e ampliar suas possibilidades de aplicação em obras rodoviárias”, explicou.

Outro benefício identificado pelo estudo está relacionado à ampliação da disponibilidade de material para execução das obras. Conforme explicou o engenheiro Cézar Oliveira, muitas jazidas apresentam volume reduzido ou material insuficiente para atender às demandas de determinados projetos. “Quando incorporamos o rejeito de calcário ao material disponível, conseguimos não apenas melhorar sua qualidade, mas também aumentar o volume aproveitável da jazida. Isso representa uma alternativa importante para superar limitações frequentemente encontradas durante a execução de obras de infraestrutura”, afirmou.

Para o engenheiro Robinilson Gusen, o estudo representa uma contribuição importante para o DER-RO e a sustentabilidade ambiental. Segundo ele, a proposta possibilita o reaproveitamento de resíduos gerados pela mineração, reduzindo passivos ambientais e oferecendo uma alternativa técnica para as obras rodoviárias, alinhada aos princípios da economia circular e do desenvolvimento sustentável.