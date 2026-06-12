Boas práticas na gestão previdenciária conquista 1º lugar e recebe três premiações em congresso nacional
Por Ruth Abreu
Publicada em 12/06/2026 às 16h26
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As boas práticas na gestão previdenciária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) foram reconhecidas com premiações durante o 59º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), com três importantes premiações. A participação do Iperon no congresso fortalece o intercâmbio de conhecimentos e contribui para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pela autarquia, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados aos aposentados, pensionistas e servidores públicos do Estado de Rondônia.

Entre os reconhecimentos recebidos, o Iperon conquistou o 1º lugar no 7º Prêmio Destaque de Investimentos, alcançando a melhor colocação do país entre os regimes próprios de previdência participantes. A premiação reúne instituições de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, reconhecendo as melhores práticas na gestão dos recursos previdenciários. Com o resultado, Rondônia consolidou-se como referência nacional na área de investimentos previdenciários.

A autarquia também conquistou o 2º lugar no 4º Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária, figurando entre os melhores RPPS do Brasil em mecanismos de gestão, controle, transparência e conformidade. Além disso, obteve o 4º lugar no 8º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, posicionando-se entre os quatro melhores regimes próprios do país em práticas voltadas à sustentabilidade e à gestão responsável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as premiações evidenciam o compromisso da gestão estadual com a modernização da administração pública e a busca por resultados que gerem benefícios diretos aos servidores públicos.“Esses reconhecimentos demonstram que Rondônia tem avançado na adoção de práticas eficientes e responsáveis na gestão previdenciária, fortalecendo a segurança e a sustentabilidade do sistema para os servidores estaduais”, ressaltou.

Segundo o presidente em exercício do Iperon, Delner do Carmo de Azevedo, os resultados são frutos do trabalho técnico desenvolvido pelos servidores da autarquia e ressaltou a relevância das conquistas em um cenário de competição nacional.“Receber três premiações em um evento de abrangência nacional é motivo de orgulho para toda a equipe. Estivemos lado a lado com instituições de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, e os resultados evidenciam o trabalho realizado pelo Iperon”, destacou.

Promovido pela ABIPEM, o congresso reúne dirigentes, gestores, conselheiros, técnicos e especialistas em previdência pública de todas as regiões do país para debater temas relacionados à governança, investimentos, sustentabilidade dos regimes próprios e inovação na gestão previdenciária. O evento é considerado um dos mais relevantes do segmento e proporciona a troca de experiências entre instituições que buscam aprimorar a administração dos RPPS.

Geral RECONHECIMENTO NACIONAL
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