Prefeitura de Ji-Paraná promove formação de agentes multiplicadores para incentivo à doação de sangue

Por Natália Pessoa

Publicada em 12/06/2026 às 17h01

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através do Departamento de Atenção Básica (DAB), realizou nos dias 9 e 10 de junho uma formação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com foco na capacitação de agentes multiplicadores para conscientização e incentivo à doação de sangue no município.

A ação foi realizada em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) de Ji-Paraná e teve como objetivo preparar os profissionais para atuarem junto à população na divulgação de informações sobre a importância da doação regular de sangue, contribuindo para o fortalecimento dos estoques e para o atendimento das demandas da rede de saúde.

A capacitação integra as ações do Junho Vermelho, campanha nacional de conscientização que busca sensibilizar a população sobre a importância da doação voluntária e regular de sangue. O período é dedicado ao incentivo desse gesto solidário, fundamental para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões sanguíneas.

No dia 9 de junho, a capacitação ocorreu no auditório do Sesc Clementina Galina Coleto, reunindo 82 participantes entre Agentes Comunitários de Saúde do 2º distrito e da zona rural. Já no dia 10 de junho, o encontro foi realizado no auditório da Afya Ji-Paraná, com a participação de 64 agentes do 1º distrito e da área rural correspondente.

Durante a formação, os participantes receberam orientações sobre os critérios para doação, os cuidados necessários, a importância da manutenção dos estoques de sangue e o papel dos agentes comunitários na sensibilização da população para a causa.

De acordo com a Semusa, os ACS desempenham papel fundamental na aproximação entre os serviços de saúde e a comunidade, sendo importantes aliados na disseminação de informações que contribuem para salvar vidas.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a promoção da saúde, a educação em saúde e o fortalecimento das ações de conscientização junto à população.



Foto: Equipe Semusa