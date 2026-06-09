ARDPV marca presença na 2ª edição do Béra Spark 

Por Gabriele Moura

Publicada em 09/06/2026 às 16h11

Porto Velho recebe, nos dias 9 e 10 de julho de 2026, no Complexo do Madeira, a segunda edição do Béra Spark, evento voltado à inovação, tecnologia e ao desenvolvimento de soluções práticas para a agricultura familiar e o setor produtivo rural.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV) participará novamente da iniciativa, reforçando sua atuação institucional no acompanhamento de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, à melhoria dos serviços públicos e ao fortalecimento de soluções que impactam diretamente a população e os produtores locais.

A presença da ARDPV no Béra Spark 2026 dá continuidade à participação da Agência no evento realizado em 2025, quando o modelo do Madeira Agro Spark reuniu produtores, empreendedores, startups, instituições e agentes públicos em um ambiente de troca de experiências, escuta ativa e construção de propostas aplicáveis à realidade do campo.

Nesta nova edição, o evento tem como objetivo aproximar quem vive os desafios diários da agricultura familiar de quem desenvolve ferramentas, tecnologias e modelos de solução capazes de melhorar a produção, a gestão, a comercialização, a logística e o acesso à inovação no meio rural.

A programação busca mobilizar startups, empresas de base tecnológica, profissionais autônomos, pesquisadores, estudantes, desenvolvedores, consultores, empreendedores e instituições interessadas em criar alternativas voltadas à agricultura familiar, agroindústria, sustentabilidade, rastreabilidade, mecanização acessível, irrigação, assistência técnica e inclusão digital no campo.

Durante os dois dias de evento, os participantes serão estimulados a trabalhar a partir de problemas reais apresentados por produtores e atores do setor rural. A proposta é transformar demandas concretas em ideias estruturadas, protótipos, planos de ação e soluções viáveis, com potencial de aplicação no curto e médio prazo.

Para a ARDPV, a participação no Béra Spark 2026 representa uma oportunidade de acompanhar de perto iniciativas que dialogam com o desenvolvimento do município, especialmente nos distritos e comunidades onde a infraestrutura, os serviços públicos, a logística e o apoio institucional têm papel importante na qualidade de vida da população e no fortalecimento da economia local.

Além da inovação tecnológica, o evento também promove a integração entre o poder público, instituições de ensino, setor produtivo, empreendedores, empresas e organizações de apoio ao desenvolvimento. Essa aproximação contribui para a construção de políticas e soluções mais conectadas com a realidade de Porto Velho, especialmente no contexto amazônico.

Segundo a organização, o Béra Spark 2026 reforça o compromisso do município com a valorização da produção local, o desenvolvimento sustentável e a criação de alternativas acessíveis para os produtores rurais.

“Queremos chamar startups, profissionais autônomos e todos que trabalham com inovação para participarem desse movimento. A agricultura familiar tem desafios concretos, e a tecnologia pode ajudar a construir soluções acessíveis, eficientes e adaptadas à nossa realidade amazônica”, destacou a organização do evento.

Com a realização da segunda edição, a expectativa é que o Béra Spark se consolide como um espaço permanente de conexão entre agricultura familiar, tecnologia e desenvolvimento regional, fortalecendo Porto Velho como território estratégico para a inovação aplicada ao campo.

Serviço

Evento: Béra Spark 2026

Data: 9 e 10 de julho de 2026

Local: Complexo do Madeira – Porto Velho

Público-alvo: startups, empresas de inovação, profissionais autônomos, pesquisadores, estudantes, desenvolvedores, consultores, empreendedores e instituições ligadas à tecnologia, agroindústria e agricultura familiar

Foco: desenvolvimento de soluções inovadoras para a agricultura familiar