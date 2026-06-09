Juiz do TJRO participa da Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade

Por TJ-RO

Publicada em 09/06/2026 às 16h21

O juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Lucas Niero Flores, participou nesta terça-feira (09), em Curitiba (PR), da primeira edição da Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade (UCBIO), evento que reúne especialistas, gestores públicos, pesquisadores e representantes de instituições comprometidas com a proteção ambiental e a conservação da biodiversidade brasileira.

Durante a programação, o magistrado atuou como moderador da palestra “Como vão nossos parques: a realidade das Unidades de Conservação Brasileiras”, ministrada por Sérgio Brant Rocha. O debate abordou os desafios enfrentados pelas unidades de conservação no país, bem como sua relevância para a preservação dos ecossistemas, a mitigação das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento sustentável.

O magistrado apresentou, em sua fala, um vídeo institucional em que narra um impasse judicial envolvendo o Parque Estadual de Guajará-Mirim.

Sobre a UCBIO

A Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade foi criada com o propósito de ampliar o debate sobre a conservação ambiental no Brasil, promovendo o intercâmbio de experiências e a construção de estratégias voltadas à valorização das unidades de conservação. O evento destaca a importância dessas áreas para a proteção da biodiversidade, a regulação climática e a garantia de qualidade de vida para as atuais e futuras gerações.