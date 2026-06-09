Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas até sexta-feira, 12

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 09/06/2026 às 16h25

Prazo de inscrição para o Enem 2026 é prorrogado até sexta-feira (12) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), permitindo que os, ainda interessados realizem o procedimento, por meio da Página do estudante. A medida amplia o período para que estudantes garantam participação no exame, considerado a principal porta de acesso à educação superior no país. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Além da inscrição, a prorrogação contempla os pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social. Os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública devem acessar a Página do Participante para confirmar a participação e complementar informações, como: o município de realização das provas, a língua estrangeira escolhida e, quando necessário, a solicitação de recursos de acessibilidade. O prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85 (oitenta e cinco reais), foi estendido até terça-feira (17).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o Enem representa uma importante oportunidade de acesso ao ensino superior e de construção de novos projetos de vida. “A ampliação do prazo permite que mais jovens concluam o processo de inscrição e participem dessa etapa fundamental para a continuidade dos estudos”, pontuou.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra a rede estadual de ensino tem atuado para orientar os estudantes sobre os procedimentos necessários para participação no exame. “É fundamental que os concluintes fiquem atentos aos prazos e realizem todas as etapas exigidas, incluindo a confirmação da inscrição e a atualização das informações solicitadas na Página do Participante. O Enem é uma ferramenta importante para o acesso à educação superior e aos programas educacionais do governo federal,” ressaltou.

Nesta edição, os participantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e comparecerem aos dois dias de prova receberão um incentivo adicional de R$ 200 (duzentos reais). O edital também prevê a possibilidade de utilização das notas do exame para obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou da Declaração Parcial de Proficiência, desde que os participantes atendam aos critérios estabelecidos. Entre os públicos que podem solicitar atendimento especializado estão pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, idosos e estudantes em condição hospitalar, entre outros casos previstos no edital.