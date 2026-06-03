Rocha anuncia: RRS faturou mais de R$ 4,5 bi; MDB lança Abib com auditório lotado; e Rogério, Fúria e Hildon são os principais nomes?

Por Sérgio Pires

Publicada em 03/06/2026 às 09h13

A VERDADEIRA REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO: “PRECISAMOS VOLTAR A FORMAR CIDADÃOS LIVRES E NÃO SOLDADOS IDEOLÓGICOS”

Você não entende como grande parte dos membros do Ministério Público Federal e nos Estados e do Judiciário, praticamente vivem em função de pautas da esquerda, como meio ambiente, racismo, questões de gênero e controle de opiniões? Não entende como um jovem magistrado manda prender e multa pais que ensinam seus filhos em casa, mesmo eles lendo 30 livros por ano, sendo poliglotas e preferindo hinos religiosos ao funk?

Quem não entende o que está acontecendo no Brasil, precisa ouvir e ler opiniões que não são as oficiais, saídas das escolas onde hoje não se formam estudantes, mas sim soldados ideológicos.

O professor Gilberto Nascimento, voz importante na educação, num longo vídeo que divulgou o Instagram (o link é https://www.facebook.com/reel/26910033428658773) explica claramente as causas e as consequências do que vivemos hoje, na sociedade brasileira.

Ele aponta o dedo para Paulo Freire, que virou Patrono da Educação em 2012, título dado por lei em 2012, no governo da presidente Dilma, o que não se surpreende. Resultado? Em uma escala de zero a 10, nosso Ideb está na faixa de 4,7 por cento. Ainda temos números positivos nos primeiros anos de ensino, mas no ensino médio e nas universidades, naufragamos completamente.

“O objetivo das escolas de ensino médio e universidades deixou de ser preparar estudantes adultos para uma vida responsável. Passou a ser formar ativistas de uma agenda ideológica. Não é achismo. É aquilo que que a própria pedagogia de Paulo Freire reconhece”, diz o professor.

“A publicação de Paulo Freire, “A Ideologia do Oprimido”, prossegue ele, “nem sequer é um livro sobre educação. É unicamente uma publicação sobre política, marxismo e revolução. É o uso do marxismo como método do ensino escolar. Isso consolidou o sentimentalismo e o vitimismo dos alunos. Alimentou o ódio contra chefes e patrões. Produziu uma aprendizagem desinteressada e superficial. Ou seja, o conhecimento perdeu o valor”.

No vídeo, o professor deduz que “isso tudo causou uma geração que sai da escola somente sabendo nomear opressores, mas sem conseguir interpretar um texto; resolver uma equação; entrar no mercado de trabalho. Isto não é Educação. É abandono, mas com um vocabulário sofisticado”.

A conclusão definitiva é esta: “A Educação precisa voltar a formar cidadãos livres. E não soldados ideológicos”.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS JÁ PENSAM EM FECHAR AOS DOMINGOS, PELA NOVA LEI DO HORÁRIO DE TRABALHO 5X2

Os proprietários de postos de combustíveis estão analisando como vão sobreviver à decisão do novo sistema 5x2 para seus funcionários. Uma das primeiras ideias surgidas – obviamente que ainda embrionária, porque depende ainda de muitas conversas – é a de fechar todos os postos aos domingos. O atendimento seria até a noite do sábado e a volta apenas na segunda-feira de manhã cedo.

Em relação à primeira consulta feita, Eduardo Valente, porta-voz do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Rondônia, consultado sobre o assunto, disse que a decisão cabe aos donos dos postos. São eles, individualmente ou em grupo que tomarão a decisão.

Segundo Valente, “Os postos são obrigados pela Agência Nacional do Petróleo a trabalhar de segunda a sábado das 6 às 20 horas. Afora isso, isso estão livres para decidir”.

Com uma margem de lucro que não passa dos 10 por cento, vários donos de postos alegam que não têm mais como aumentar despesas, contratando mais funcionários, por exemplo. Com isso, a decisão de fechar aos domingos, tão logo a nova lei seja oficialmente posta em vigência, é um caminho concreto a ser percorrido.

Outros empreendimentos, como restaurantes, lojas comerciais e shopping centers também estão analisando como funcionarão a partir do fim do sistema 6x1. Já aprovada por ampla maioria na Câmara, o projeto ainda deve passar pelo Senado e pela sanção do Presidente da República. Caso aprovado, deve valer já a partir de 2027.

ROCHA ANUNCIA QUE FATURAMENTO DA RONDÔNIA RURAL SHOW SUPEROU OS 4 BILHÕES E 500 MILHÕES DE REAIS

Não foi o valor superlativo de 2025, como o previsto, mas, mesmo assim, a Rondônia Rural Show deste ano teve um volume de vendas altamente positivo, considerando-se o momento da economia nacional e, principalmente, as abusivas taxas de juros. Horas antes de encerrar a 13ª edição da maior feira agropecuária do norte, o governador Marcos Rocha anunciou que o faturamento já havia ultrapassado os 4 bilhões e 500 milhões de reais. E mais: 460 mil visitantes.

Nos primeiros dois dias, o volume de vendas e de público foi realmente abaixo do esperado. Contudo, da quarta-feira em diante, a feira “bombou”!. Corredores lotados, público enorme, estandes recebendo grande número de pessoas querendo fechar negócios deram a certeza de que a edição deste ano seria novamente grande sucesso.

Na noite do sábado, as equipes da Secretaria de Agricultura, comandadas pelo secretário Luís Paulo, comemoravam os números positivos. O trabalho de todos os membros do governo que participaram da organização do último evento da RR Show na atual administração, mereceram muitos elogios do governador Marcos Rocha.

Também foi grande sucesso a série de iniciativas, promoções, palestras e homenagens feitas pela Assembleia Legislativa, sempre sob o comando do presidente Alex Redano, durante todo o período da feira.

A pergunta que fica agora é: como será o tratamento que o futuro Governador dará a este que é o maior empreendimento do nosso agronegócio? Resta aguardar o eleito e sua posição sobre a RR Show de 2027.

TENDÊNCIA ATUAL LONGE DE SER DEFINITIVA. NEM BOLA DE CRISTAL PODE APONTAR O FUTURO GOVERNADOR

Pesquisas internas dos partidos e outras, mesmo registradas no TRE, mas de institutos pouco conhecidos, continuam aparecendo todos os dias, em Rondônia. No geral, a maioria confirma que, mesmo com múltiplas candidaturas, há um trio de nomes que, ao menos até agora, têm tido a preferência do eleitorado.

Sem entrar em detalhes, até para não se descumprir determinações da Justiça Eleitoral, se pode dizer, com segurança, que, neste momento, entre Marcos Rogério, Adailton Fúria e Hildon Chaves, dois deles estariam no segundo turno.

Isso vai se confirmar lá na frente? Claro que não há como se prever, até porque a história conta que mesmo em eleições aparentemente ganhas por este ou aquele candidato, elas mostraram resultados totalmente diferentes, quando as urnas se abriram.

As convenções começam oficialmente a partir de 20 de julho, ou seja, falta muito tempo ainda para que a campanha comece oficialmente. Ela só pode ir para as ruas, em definitivo, depois que os nomes estiverem oficializados.

Os demais candidatos começam a se mexer com mais intensidade a partir de agora. Do grupo inicial, o petista Expedito Netto tenta reunir, entorno da sua candidatura, toda a militância do partido. Pedro Abib, do MDB, ainda dá seus primeiros passos. Tem ainda, entre outros, Ricardo Frota, Samuel Costa e Luiz Carlos Teodoro. Não vai parar por aí. Ou seja, é cedo para conclusões definitivas.

Mesmo com o período curto de campanha (10 dias de julho, se a convenção ocorrer no primeiro dia autorizado; 31 dias de agosto; 30 dias de setembro e apenas três dias até o pleito, ou seja, num total de 74 dias) tudo que parece agora, pode não se concretizar lá na frente? Claro que sim!

PESQUISA REAL TIME COLOCA FLÁVIO BOLSONARO DISTANTE DE LULA, MAS RONALDO CAIADO EMPATADO COM O PETISTA

E agora? Pesquisa Real Time Big Data, ligada à rede Record, divulgou nova pesquisa, dando conta que, num eventual segundo turno, Lula empataria não com Flávio Bolsonaro, mas sim com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Boa performance contra Lula também teria o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Segundo a mesma pesquisa, num segundo turno, Lula teria 43 por cento contra 40 de Zema.

Segundo publicou o site UOL, Flávio teria cinco pontos percentuais a menos que Lula: 45 a 40. Há um mês, para o mesmo instituto, era Flávio Bolsonaro quem estava um ponto à frente de Lula.

Já Caiado ficaria apenas um ponto abaixo do petista. Ou seja, empate técnico. Num eventual segundo turno, com a união dos candidatos de direita, aquele que chegar para a disputa final contra o atual Presidente, teria chance real de uma grande vitória.

Outro dado interessante é o nome do jovem candidato Renan Santos, que representa o nanico Partido Missão. Ele, surgido do MBL, é deputado federal por São Paulo e primeiro presidente nacional do partido que o lançou. Segundo a pesquisa, caso fosse ao segundo turno, ele teria 24 por cento dos intenções de voto, mas, mesmo assim, perderia feio para Lula.

A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi bancada com recursos próprios e registrada no TSE com o número BR-03627/2026.

O levantamento peca apenas por incluir o nome de Ciro Gomes, que não vai concorrer à Presidência, porque já está em campanha pelo governo do Ceará.

Mais dados da pesquisa podem ser acessados através do link https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2026/05/05/real-time-big-data-lula-empata-com-flavio-caiado-e-ciro-no-2-turno.ghtm .

MDB LANÇA PEDRO ABIB COM AUDITÓRIO LOTADO E DISCURSO FORTE EM DEFESA DO AGRONEGÓCIO

Os discursos foram empolgados e animadores. O candidato falou sobre Rondônia, seus problemas e as soluções que o Estado precisa, sempre com desenvoltura e conhecimento. Pedro Abib destacou a queda de preços dos nossos principais produtos, como soja e leite, dando valores, comparando, trazendo ideias para a produção e o agronegócio.

O MDB, ao contrário do que se imaginava, saiu unido do encontro da segunda à noite, quando lançou oficialmente o nome do professor e reitor da Universidade Católica, como seu candidato ao Governo. Um grande número de membros e simpatizantes do partido esteve na sede da rua Elias Gorayeb, na Capital, para aplaudir Abib e apoiar seu nome.

Na mesa principal, destaque para o senador Confúcio Moura, mentor da candidatura de Pedro; do emedebista histórico Williames Pimentel e do secretário geral do MDB há longos anos, o respeitado José Luiz Lenzi. Um bom público prestigiou o evento que deu, oficialmente, o pontapé inicialmente na pré-campanha de Pedro Abib, que amplia sua caminhada pelo Estado, a partir de agora.

Uma das missões do jovem candidato, um nome novo e surpreendente na corrida pela sucessão de Marcos Rocha, será trazer der volta para dentro do partido nomes e personalidades que o tornaram a principal sigla política de Rondônia, em décadas.

As ausências do casal Valdir e Marinha Raupp e do ex-senador Amir Lando, por exemplo, foram notadas na noite festiva do MDB. A soma deles pode ajudar em muito a campanha de Abib.

TRIO DE PESO DA DIREITA VEIO A RONDÔNIA, APOIAR NOME DE BRUNO SCHEID AO SENADO

Nomes fortes da direita brasileira vieram a Rondônia, na semana passada, para apoiar a candidatura de Bruno Scheid ao Senado. Os deputados federais Marcos Pollon, do Mato Grosso; Zé Trovão, de Santa Catarina e o carioca Hélio Barbosa, o Hélio Negão, vieram para a Rondônia Rural Show, mas o mote principal foi demonstrar o aval ao nome de Bruno.

Desde a recepção do trio até encontros privados e visitas na edição deste ano da feira, que recebeu 460 mol visitantes, o quarteto tratou da eleição que se aproxima. Hélio Negão, tão próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro quanto Bruno, não poupou elogios ao seu companheiro de partido.

Zé Trovão e Pollon lembraram da ligação de Scheid com a família Bolsonaro e que o rondoniense foi escolhido pessoalmente pelo ex-Presidente como o nome apoiado por ele e pela ex-primeira dama Michele Bolsonaro, para concorrer a uma das duas vagas a que Rondônia tem direito este ano.

Scheid deve ter um reforço de peso na reta final da campanha, a partir de agosto. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro já teria confirmado que vem a Rondônia, especialmente para estar no palanque do amigo da família. Flávio Bolsonaro, o presidenciável, também poderá retornar ao Estado, daí para reforçar a campanha de Marcos Rogério ao Governo e de Bruno Scheid e Fernando Máximo ao Senado.

Em praticamente todas as pesquisas realizadas até agora, Bruno Bolsonaro Scheid (ele está autorizado pelo TRE a usar o nome do ex-Presidente) aparece entre os três primeiros. Os outros dois são Fernando Máximo e Sílvia Cristina.

MDB LANÇA PEDRO ABIB COM AUDITÓRIO LOTADO E DISCURSO FORTE EM DEFESA DO AGRONEGÓCIO

Os discursos foram empolgados e animadores. O candidato falou sobre Rondônia, seus problemas e as soluções que o Estado precisa, sempre com desenvoltura e conhecimento. Pedro Abib destacou a queda de preços dos nossos principais produtos, como soja e leite, dando valores, comparando, trazendo ideias para a produção e o agronegócio.

O MDB, ao contrário do que se imaginava, saiu unido do encontro da segunda à noite, quando lançou oficialmente o nome do professor e reitor da Universidade Católica, como seu candidato ao Governo. Um grande número de membros e simpatizantes do partido esteve na sede da rua Elias Gorayeb, na Capital, para aplaudir Abib e apoiar seu nome.

Na mesa principal, destaque para o senador Confúcio Moura, mentor da candidatura de Pedro; do emedebista histórico Williames Pimentel e do secretário geral do MDB há longos anos, o respeitado José Luiz Lenzi. Um bom público prestigiou o evento que deu, oficialmente, o pontapé inicialmente na pré-campanha de Pedro Abib, que amplia sua caminhada pelo Estado, a partir de agora.

Uma das missões do jovem candidato, um nome novo e surpreendente na corrida pela sucessão de Marcos Rocha, será trazer der volta para dentro do partido nomes e personalidades que o tornaram a principal sigla política de Rondônia, em décadas.

As ausências do casal Valdir e Marinha Raupp e do ex-senador Amir Lando, por exemplo, foram notadas na noite festiva do MDB. A soma deles pode ajudar em muito a campanha de Abib.

WAGNER MOURA, O DEMOCRATA DE ARAQUE, QUER CALAR MALAFAIA, O CHATO, QUE O ENCHEU DE CRÍTICAS ÁCIDAS

Comunista assumido e lulista de paixão total, o ator Wagner Moura, talentoso nas telas, insuportável fora delas, quer a prisão do chatíssimo pastor Malafaia, outro que o Brasil tem que suportar, com seus arroubos que misturam religião e política, todos os dias.

Agora, os dois vão se enfrentar na Justiça. Wagner, que não mede suas palavras quando ataca a direita; todos os que não pensam como ele e só defende sua ideologia e seus parceiros, ficou incomodado com críticas duríssimas proferidas contra ele pelo famoso evangélico.

Malafaia publicou nas redes sociais: “Wagner Moura! Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade, é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado. Ao invés de EUA, vai morar em Cuba, seu esquerdista de araque!". Publicou outros ataques, neste mesmo nível.

Defensor do que chama de “exemplo de democracia que o Brasil está dando ao mundo”, na prática, contudo, Wagner Moura não só quer calar o Pastor inimigo, como ainda pede a prisão dele, alegando que ele “ultrapassou os limites da liberdade de expressão”.

Os advogados do artista, um comunista defensor da democracia “à la esquerda”, querem ver Malafaia atrás das grades por mais de quatro anos, além de indenizações.

Seria bom para o Brasil se ambos calassem suas bocas, fora de suas especialidade. O ator só a abriria quando estivesse atuando, no que, aliás, é muito bom. E Malafaia, apenas no seu púlpito, quando pregasse, apenas falando em Deus. Em ambos os casos, os brasileiros agradeceriam!

PERGUNTINHA

Você sabia que além de 8 bilhões e 500 milhões de reais de prejuízos no ano passado, apenas nos três primeiros meses de 2026, os Correios já registraram prejuízos que somam ainda mais de 3 bilhões e 100 milhões, com negativo acima de 1 bilhão de reais ao mês?