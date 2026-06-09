Produtores do consórcio Terra Prometida recebem implementos agrícolas adquiridos com recursos de Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 17h01

O Consórcio de Produtores Rurais Terra Prometida (COPRUTEP), localizado na zona rural de Ariquemes, recebeu novos implementos agrícolas adquiridos por meio de recurso de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).

A entrega contemplou a aquisição de um pulverizador pecuário, uma ensacadeira de silagem e um arado subsolador, contribuindo para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais da associação.

A presidente da COPRUTEP, Greciley do Carmo Lindolfo Santos, destacou que os equipamentos chegam em um ótimo momento para atender às demandas importantes dos produtores e proporcionar mais eficiência nas atividades realizadas no dia a dia. “Esses implementos vão contribuir diretamente para melhorar as condições de trabalho dos nossos produtores. Somos gratos pelo investimento que fortalece a nossa associação e beneficia toda a comunidade”, afirmou.

O deputado Pedro Fernandes ressaltou que investir nas associações rurais é gerar oportunidades e apoiar quem contribui diariamente para o desenvolvimento de Rondônia. “Conheço a realidade do produtor rural e sei da importância de oferecer condições para que ele possa produzir mais e melhor. Nosso mandato segue trabalhando para levar investimentos que fortaleçam as associações e contribuam para o crescimento do setor produtivo em todo o estado", destacou.

Os implementos agrícolas serão utilizados para apoiar as atividades desenvolvidas pelos produtores vinculados à associação, promovendo mais eficiência no manejo das propriedades e melhores condições para o desenvolvimento da produção rural.