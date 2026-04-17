Fim de semana tem alerta de chuva para o Norte e extremo Sul do país

Por Agência Brasil

Publicada em 17/04/2026 às 10h08

O Norte do país está em alerta laranja de perigo para chuvas intensas até a madrugada de domingo (19). Neste fim de semana que antecede o feriado de Tiradentes (21), a região Sul também está em alerta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Região Norte, a previsão é volumes que podem chegar a 100 milímetros ao dia, com ventos intensos em uma faixa que se estende do Vale do Acre, passando por grande parte dos estados de Rondônia, Amazonas e Pará, até o Norte do Maranhão.

No norte do Amazonas e em grande parte de Roraima, os acumulados de chuva deverão ficar abaixo de 10 milímetros. No Amapá, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também poderá provocar chuvas intensas. As temperaturas podem variar entre a mínima de 24°C e máxima de 33°C.

Região Sul

Um ciclone extratropical no sul do Uruguay ainda repercute no Brasil, com um alerta amarelo, de perigo potencial, para a ocorrência de vendaval no Sudeste do Rio Grande do Sul, até a Região Metropolitana de Porto Alegre, alerta o Inmet.

A previsão para a região nesta sexta-feira (17) é ventos que podem alcançar 60 quilômetros por hora, com maior nebulosidade e chuvas isoladas. No sábado (18), o tempo começa a estabilizar com ocorrência de chuvas isoladas no Oeste e Norte do estado e temperatura com mínima de 10°C e máxima de 28°C.

No domingo, o tempo deve permanecer estável em todo estado do Rio Grande do Sul com temperaturas que podem variar entre 8°C e 30°C.

Demais regiões

No Nordeste, os maiores acumulados de chuva estão previstos para o estado do Maranhão, norte do Piauí, podendo alcançar o estado do Ceará. No litoral do Rio Grande do Norte, até a região metropolitana de Salvador, os volumes de chuva serão menores e as demais áreas devem permanecer secas estáveis até o início da próxima semana. Em Fortaleza a temperatura deve variar entre 24°C e 33°C.

Na Região Sudeste, até a segunda-feira (20), o clima permanecerá estável, podendo ocorrer chuvas em toda a faixa litorânea, sem grandes contribuições para o acumulado da semana. Em Belo Horizonte a mínima esperada é 15°C e máxima de 29°C.

No Centro-Oeste do país as chuvas devem ocorrer no Norte do Mato Grosso com acumulados de até 80 milímetros ao dia. Nos demais estados o clima deverá permanecer mais seco e estável. Em Brasília, a previsão é mínima de 19°C e máxima de 27°C.