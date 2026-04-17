Flamengo, Palmeiras e Corinthians brilham; tênis de mesa; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 17/04/2026 às 09h15

Fim da Rodada 2 na Libertadores e Sul-Americana. No Tabelinha: Porto Velho na Copa Verde, tênis de mesa e Seleção Brasileira Sub-15.

Flamengo, Palmeiras e Corinthians brilham na Libertadores, enquanto Botafogo e Atlético-MG lideram na Sul-Americana em rodada de derrotas para Cruzeiro e Fluminense.

Libertadores - Noite de festa para os gigantes brasileiros na Libertadores 2026. O Flamengo manteve os 100% de aproveitamento ao atropelar o Independiente Medellín por 4 a 1, com gols de Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro.

Já o Palmeiras desencantou no Allianz Parque. Com gols de Murilo e Flaco López, o Verdão venceu o Sporting Cristal por 2 a 1 e assumiu o topo do Grupo F com quatro pontos. A dupla favorita segue firme na busca pelo título continental.

Na quarta

Noite de contrastes para os brasileiros na Libertadores 2026. O Corinthians manteve a invencibilidade ao bater o Santa Fe na Neo Química Arena, com gols de Raniele e Gustavo Henrique.

Já o clima pesou no Rio e em BH. O Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia e caiu para a lanterna do grupo. O Cruzeiro também foi castigado pela Universidad Católica, sofrendo o 2 a 1 nos acréscimos. Agora, as duas equipes precisam de reação imediata para evitar o adeus precoce.

Sul-Americana - Noite de redenção para o Brasil na Sula 2026. Na Arena MRV, o Atlético-MG desencantou ao bater o Juventud-URU por 2 a 1, com gols de Bernard e Casierra. Com o triunfo, o Galo soma três pontos e entra na briga pela liderança do grupo.

Em Bragança, o Red Bull Bragantino viveu um drama: saiu na frente, sofreu a virada, mas buscou o 3 a 2 contra o Blooming com dois gols de Isidro Pitta. A vitória heroica mantém o Massa Bruta vivo na competição, após o tropeço na estreia.

Botafogo

Primeira vitória na conta de Franclim Carvalho. Com muita emoção, o Botafogo venceu o Racing por 3 a 2 no El Cilindro. O nome do jogo foi Danilo, que saiu do banco para marcar o gol da vitória aos 47 do segundo tempo, ganhando pontos com Carlo Ancelotti para a Seleção.

O goleiro Neto também brilhou com defesas milagrosas em um estádio de portões fechados. Com o resultado, o Fogão chega aos quatro pontos e lidera sua chave, superando o Caracas no critério de gols.

Tabelinha Rondoniense

Porto Velho decide vaga na Copa Verde, recebe elite do Tênis de Mesa e encara Seleção Brasileira Sub-15 em amistoso solidário.

Copa Verde - Após cinco jogos sem perder, o Porto Velho conheceu sua primeira derrota. Em duelo eletrizante na Arena da Amazônia, a equipe rondoniense saiu com o 1 a 1 no primeiro tempo, mas recuou na etapa final e sofreu o gol da derrota aos 42 minutos.

Com o revés, o time caiu para a vice-liderança do grupo. A decisão da vaga ficou para a última rodada, no Aluizão: a Locomotiva joga pelo empate contra o Águia de Marabá para avançar. É hora de usar o fator casa para carimbar o passaporte.

Tênis de mesa - Porto Velho é o destino da elite do tênis de mesa. Começou na quinta-feira (16) a Copa Brasil, reunindo mesa-tenistas de 13 Estados. Rondônia chega forte com 208 inscritos, tendo como destaque a promessa local Arthur Czerwinsk, da seleção brasileira, e o veterano paralímpico João Fernando Totó, medalhista de ouro em Parapan.

O evento traz nomes como o campeão sul-americano Flávio Coelho e segue até domingo (19). A entrada é gratuita para quem quiser conferir o alto nível do esporte.

FFER - O futebol rondoniense vive um momento histórico. A FFER apresentou na quarta-feira (15) a lista de jogadores da seleção estadual que enfrentará a Seleção Brasileira Sub-15. O amistoso, comandado pelo técnico Guilherme Della Déa, acontecerá no sábado (18), às 19h, em Porto Velho.

Parte do projeto FFER Social, o evento terá entrada gratuita, mas a organização convida o público a doar alimentos não perecíveis. É a chance de ver de perto os futuros craques do país e ainda ajudar quem precisa.