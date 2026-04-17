Prefeitura apoia realização da EXPOLÂNDIA 2026 em Tarilândia com repasse de R$ 30 mil

Por JARU ONLINE

Publicada em 17/04/2026 às 09h52

A Prefeitura de Jaru irá apoiar a realização da festa de rodeio e cultura agropecuária EXPOLÂNDIA 2026, que será promovida no Distrito de Tarilândia, no município de Jaru (RO), com a destinação de um repasse no valor de R$ 30 mil para custeio do evento. O projeto que autoriza o repasse será apreciado pela Câmara Municipal de Vereadores em sessão extraordinária nesta sexta feira dia 17.

O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, na Rodovia BR-364, KM 60, Lote 55, Gleba 71, Distrito de Tarilândia. A programação contará com shows, rodeio, atividades culturais, estacionamento e alimentação gratuita para a população.

De acordo com a justificativa do projeto, a EXPOLÂNDIA 2026 tem como objetivo fortalecer a cultura agropecuária e promover lazer, cultura e esporte para moradores da zona rural e urbana de Jaru. O repasse municipal busca garantir a realização do evento com acesso gratuito, incluindo ações como almoço comunitário voltado a famílias de baixa renda e produtores locais.