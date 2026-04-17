ACISGM e prefeitura realizam reunião de avaliação sobre parceria na feira do empreendedor

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 09h33

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guajará-Mirim (ACISGM), Raimundo Neves de Araújo, conhecido popularmente como Liberati, esteve reunido nesta quinta-feira, 16 de abril de 2026, com o prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, no gabinete do Palácio Pérola do Mamoré.

Participaram do encontro membros da diretoria da entidade empresarial, em uma agenda institucional voltada ao fortalecimento do setor produtivo local, ao crescimento da associação e à ampliação de benefícios destinados aos empresários associados.

Durante a reunião, também foi realizada uma avaliação da parceria entre a Prefeitura de Guajará-Mirim e a ACISGM na realização da Feira do Empreendedor, promovida nas dependências do Bumbódromo Márcio Menacho, dentro da programação oficial dos 97 anos de emancipação político-administrativa do município.

Na oportunidade, o prefeito Fábio Garcia de Oliveira parabenizou a diretoria da associação, com destaque ao presidente Raimundo Neves de Araújo, pelo empenho e pela contribuição ao fortalecimento da economia local, incentivando o empreendedorismo e a geração de oportunidades.

Ao final da agenda, o presidente da ACISGM agradeceu ao chefe do Executivo municipal e à equipe da Prefeitura pela parceria institucional, ressaltando a importância da união entre poder público e iniciativa privada para promover desenvolvimento sustentável, valorização econômica e preservação da identidade cultural da Pérola do Mamoré.