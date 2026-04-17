Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito ligado ao crime organizado

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 17/04/2026 às 08h50

Na manhã desta quinta-feira, 16 de abril de 2026, uma operação da Polícia Militar de Rondônia – PMRO resultou na prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e atuação em organização criminosa na zona sul de Porto Velho.

A ação foi desencadeada após indivíduos em uma motocicleta efetuaram diversos disparos de arma de fogo em frente a uma residência localizada no bairro Castanheira, proferindo ameaças e indicando possível disputa entre facções criminosas. Diante da gravidade da situação, o 9º Batalhão intensificou o policiamento na região.

As equipes policiais identificaram movimentação suspeita em um imóvel já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram substâncias entorpecentes expostas no interior da residência, o que motivou a intervenção imediata.

No local, foram apreendidas 66 porções de substância análoga à cocaína, aproximadamente um quilo de substância análoga à maconha, além de munição calibre 9mm, aparelhos celulares, câmeras de monitoramento, máquina de cartão e materiais utilizados para o preparo e comercialização de entorpecentes.

A ocorrência contou com a presença do Comandante do CRP I, tenente-coronel PM Amorim, bem como do Comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel PM Wesley, evidenciando a relevância da ação, considerada de grande vulto diante do contexto de disparos de arma de fogo e possível conflito entre organizações criminosas na região.

O indivíduo detido é apontado como integrante de organização criminosa com atuação em Porto Velho, exercendo função de liderança em área da zona sul, com envolvimento na coordenação de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Há ainda registros de que o suspeito já teria se envolvido anteriormente em situação de possível ameaça contra policial militar do 9º Batalhão, fato que reforça o grau de periculosidade atribuído ao conduzido.