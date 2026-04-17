Rolim de Moura amplia vagas de estacionamento e reforça acessibilidade urbana

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 09h29

A Prefeitura de Rolim de Moura segue avançando na execução de obras voltadas à organização do trânsito e à melhoria da mobilidade urbana, com a implantação de novos espaços de estacionamento em pontos estratégicos da cidade. As intervenções já apresentam resultados em diversas vias e integram um conjunto de ações planejadas para fortalecer a infraestrutura urbana.

Entre os trechos parcialmente concluídos com pavimentação em concreto estão a Rua Rio Madeira, nos segmentos entre as avenidas 25 de Agosto, Aracaju, Maceió e Macapá, além da Rua Barão de Melgaço, no trecho entre as avenidas Aracaju e Maceió. As melhorias contribuem para a ampliação da oferta de vagas e maior organização do fluxo de veículos.

Outras frentes seguem em execução, como na Rua Barão de Melgaço, entre as avenidas Rio Branco e Recife, e entre Recife e Florianópolis. Paralelamente, também foi iniciada a implantação de canteiros na região da Norte-Sul, ampliando o alcance das intervenções urbanísticas.

As ações fazem parte de um planejamento estratégico voltado à melhoria da qualidade de vida da população, com foco na organização urbana, ampliação de vagas de estacionamento e garantia de acessibilidade, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

As obras estão sendo viabilizadas com recursos provenientes da economia gerada em outras ações da administração municipal, além de transferências especiais do Governo Federal. A estratégia permite o avanço em melhorias estruturais sem comprometer o equilíbrio financeiro, assegurando a continuidade dos investimentos em áreas prioritárias.