Motociclista morre em grave acidente de moto na BR-364

Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/04/2026 às 09h15

Aslei A S , 33, morreu em um grave acidente de moto na madrugada desta sexta-feira (17), na BR-364 próximo a Estrada do Areia Branca, em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo site, Aslei seguia pela rodovia sentido Jaci-Paraná, quando teria tentado fazer o retorno na via e acabou colidindo com um poste de iluminação pública, por motivos ainda não esclarecidos.

Uma equipe do Samu esteve no local, mas o motociclista já estava sem vida. Após os trabalhos da perícia o corpo foi removido pelo rabecão ao IML.