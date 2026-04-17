Fernando Vilas destaca que capacidade de execução é essencial na atuação política

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/04/2026 às 09h45

O empresário e pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Fernando Vilas, destacou em publicação nas redes sociais a importância da capacidade de execução na atuação política, defendendo que boas intenções, por si só, não são suficientes para garantir resultados concretos.

Segundo Vilas, a política exige preparo, responsabilidade e clareza na tomada de decisões, especialmente diante de temas que afetam diretamente o cotidiano da população. Ele pontua que decisões equivocadas acabam gerando reflexos em áreas essenciais, como saúde, infraestrutura e custo de vida.

Na avaliação do pré-candidato, a qualidade das ações públicas está diretamente ligada ao nível de preparo de quem ocupa funções de representação. Ele também observa que, ao longo dos anos, o baixo nível de exigência contribuiu para a formação de um cenário que ainda apresenta desafios estruturais.

Fernando Vilas afirma que Rondônia tem potencial para avançar, desde que haja foco em gestão eficiente e escolhas bem fundamentadas, com atenção às demandas reais da população.