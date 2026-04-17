Equipe da Semader executa melhorias nas ruas do distrito Boa Vista do Pacarana

Por Luizinho Carvalho

Publicada em 17/04/2026 às 09h22

A pedido do vereador Bahia (PL) junto ao prefeito Weliton Campos (PL) uma equipe de colaboradores da Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural (Semader) promoveu a limpeza e a recuperação de todas as ruas do distrito do Pacarana.

Os trabalhos no Pacarana foram coordenados pelo diretor Zezão, que teve a parceria do presidente da Aspac, Claudemir Careado e o apoio do vereador Bahia. Durante toda a semana Zezão esteve a frente da equipe de maquinas dando suporte para a execução dos trabalhos.

A população acompanhou o vai e vem das maquinas atentas aos trabalhos executados nas ruas, auxiliando na orientação dos operadores para os locais de passagem da rede de água. “Como aqui no Pacarana parte da rede de água ainda é de mangueiras a gente está atenta”, citou Zezão.

Em conversa com a reportagem o vereador Bahia reafirmou os agradecimentos ao prefeito Weliton, o secretário Neca, o adjunto Augustinho Matos e ao diretor de campo, Zezão que coordenou os trabalhos da equipe da Semader aqui no distrito.