Prefeitura realiza ação de Páscoa com famílias do Programa Criança Feliz

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 14h30

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou ação alusiva à Páscoa com as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz.

A iniciativa proporcionou um momento de integração e convivência, com atividades recreativas voltadas ao público infantil, além da oferta de chocolates, algodão doce, pipoca e lanche, promovendo um ambiente acolhedor e festivo para as crianças.

A ação teve como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, incentivar a convivência social e proporcionar um momento de alegria e inclusão às famílias acompanhadas pelo programa.

Destaca-se que iniciativas como esta contribuem diretamente para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, promovendo o desenvolvimento saudável das crianças e o bem-estar das famílias atendidas.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção de ações que garantam cuidado, proteção e qualidade de vida à população.