Guaporé recebe Humaitá no Cassolão pela Série D com ingressos a R$10 neste sábado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/04/2026 às 14h24

A preparação do Humaitá para o confronto pela Série D inclui deslocamento ao interior de Rondônia, onde a equipe seguirá treinando antes de se dirigir, apenas no dia da partida, a Rolim de Moura. O duelo será realizado no Estádio Cassolão, palco confirmado para o encontro entre os times.

Do outro lado, o Guaporé Futebol Clube entra em campo diante de sua torcida neste sábado, em jogo marcado para as 19h30. A diretoria do clube tem reforçado a mobilização dos torcedores, incentivando a presença no estádio como fator importante no desempenho da equipe dentro de casa.

A venda antecipada de ingressos foi disponibilizada ao público pelo valor de R$10,00, estratégia adotada para ampliar a presença de torcedores nas arquibancadas. A expectativa é de que o Cassolão receba bom público para o confronto.

A partida marca mais um compromisso do Guaporé na competição nacional, enquanto o Humaitá busca pontos fora de casa na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.