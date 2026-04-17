Prefeitura de Pimenta Bueno informa ponto facultativo e feriado nacional

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 14h35

A Prefeitura de Pimenta Bueno informa à população que, conforme decretos municipais vigentes, haverá alteração no funcionamento das repartições públicas nos dias 20 e 21 de abril de 2026.

20 de abril (segunda-feira) – Ponto facultativo, conforme o Decreto Municipal nº 9.529, de 16 de abril de 2026.

21 de abril (terça-feira) – Feriado nacional de Tiradentes, conforme o Decreto Municipal nº 9.281, de 06 de janeiro de 2026.

Durante esse período, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente.

A Prefeitura reforça que o atendimento ao público será retomado normalmente após o período.