Prefeitura de Pimenta Bueno informa ponto facultativo e feriado nacional

A Prefeitura de Pimenta Bueno informa à população que, conforme decretos municipais vigentes, haverá alteração no funcionamento das repartições públicas nos dias 20 e 21 de abril de 2026.
20 de abril (segunda-feira) – Ponto facultativo, conforme o Decreto Municipal nº 9.529, de 16 de abril de 2026.
21 de abril (terça-feira) – Feriado nacional de Tiradentes, conforme o Decreto Municipal nº 9.281, de 06 de janeiro de 2026.
Durante esse período, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente.
A Prefeitura reforça que o atendimento ao público será retomado normalmente após o período.
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