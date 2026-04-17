Três anos do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia serão celebrados nesta sexta-feira

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 09h10

Uma solenidade marcada para às 17h desta sexta-feira (17), vai celebrar os três anos de funcionamento do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, que nesse período realizou mais de 354 mil procedimentos e mais de 88 mil atendimentos, resgatando a dignidade de milhares de pacientes em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.

O Centro é fruto da parceria da deputada federal Sílvia Cristina com a Fundação Pio XII, o Hospital de Amor. O presidente da Fundação, Henrique Prata, confirmou presença ao evento que vai reunir funcionários, pacientes, familiares e a sociedade.

“Convidar a todos para este momento de comemoração do trabalho do Centro de Reabilitação, que tem resgatado vidas há três anos, graças ao investimento de R$ 60 milhões de nosso mandato, na parceria com a fundação Pio XII, assegurando o mais moderno espaço de reabilitação do país”, disse a deputada.

Sílvia Cristina garantiu o investimento para as obras, a compra dos equipamentos, a manutenção e custeio da unidade, garantindo o pagamento dos profissionais, a entrega de órteses, próteses, cadeiras de rodas e todos os procedimentos.