Homem embriagado furta viatura do SAMU em Machadinho

Por machadinhoonline

Publicada em 19/04/2026 às 10h20

Um homem embriagado tentou furtar uma viatura do SAMU na noite de sábado (18). O caso aconteceu no momento em que a equipe retornava de um atendimento a um acidente de trânsito com vítimas.

Após chegarem ao hospital e deixarem os feridos sob cuidados médicos, os socorristas entraram na unidade de saúde.

Nesse intervalo, o suspeito, aparentemente alcoolizado, entrou na viatura e conseguiu conduzi-la por cerca de 100 metros.

Uma equipe da Polícia Militar que também estava no local percebeu a ação e agiu rapidamente, conseguindo interceptar o veículo e impedir que o homem causasse maiores danos.

O suspeito foi detido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.