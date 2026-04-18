Porteira Adentro fortalece a produção rural em Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 18/04/2026 às 11h45

Assim que o dia amanhece o agricultor familiar Josilei Bezerra da Silva já está na lavoura, acompanhando de perto o desenvolvimento dos cinco mil pés de mandioca plantados há cinco meses em sua propriedade, no assentamento Joana Darc, zona rural de Porto Velho. A área, de dois hectares, foi preparada com apoio do Programa Porteira Adentro, iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric) que tem transformado a realidade de produtores rurais no município.

“Pra nós foi uma bênção. Foi a ajuda da prefeitura mesmo. Sem isso, seria muito mais difícil”, conta Josilei.

A expectativa é colher a mandioca em cerca de 15 meses e transformar a produção em aproximadamente 60 sacas de farinha, que já têm destino certo no mercado local. Cada saca de 50 quilos pode ser vendida por cerca de R$ 400, garantindo renda à família, que conta com o apoio do neto e da esposa no trabalho diário.

O Programa Porteira Adentro, instituído pela Lei nº 2.545/2018 e regulamentado em 2025, oferece serviços de mecanização e infraestrutura dentro das propriedades rurais, como preparo de solo, gradagem e correção de áreas produtivas. Coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas (DDRTA), o programa já contabiliza hectares mecanizados e mais de 279 horas de serviços prestados, atendendo culturas como mandioca, café e pastagens.

Expectativa é colher a mandioca em cerca de 15 meses

De acordo com o diretor do DDRTA da Semagric, Paulo Néri, a iniciativa vai além do apoio técnico. “Nosso objetivo é garantir que o produtor tenha condições de produzir com qualidade, aumentar sua produtividade e, principalmente, gerar renda dentro da sua propriedade”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforça que o fortalecimento da agricultura familiar é uma das prioridades da gestão. “Desde o início, temos investido em políticas públicas que chegam de fato ao produtor rural. O Porteira Adentro é um exemplo claro de como o poder público pode fazer a diferença na vida de quem produz”.

Ao aproximar o poder público da realidade do campo, programas como o Porteira Adentro mostram, na prática, a importância das políticas públicas bem estruturadas. Mais do que preparar o solo, a iniciativa planta oportunidades, colhe desenvolvimento e fortalece a base da economia rural em Porto Velho.