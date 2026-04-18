Novo sistema online do Passe Livre registra alta adesão, ampliando acesso do cidadão ao benefício

Por Antonia Lima

Publicada em 18/04/2026 às 11h28

A procura pelo novo sistema online do Passe Livre, disponibilizado a partir do dia 6 de abril, pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), já apresenta resultados expressivos no estado e reforça a adesão da população à modernização do serviço. Desde a implantação da plataforma digital, foram registradas mais de 500 solicitações de carteirinhas, com 468 já emitidas, um volume que evidencia não apenas a demanda pelo benefício, mas também a confiança dos usuários na nova ferramenta online.

A ação tornou o processo mais ágil, diminuindo burocracias, como o tempo de espera e o deslocamento. Com a digitalização, o atendimento se tornou mais dinâmico e eficiente, permitindo que o usuário resolva tudo de forma remota. Agora, o pedido pode ser feito de maneira rápida e prática, diretamente pelo site oficial do programa.

Pela plataforma, é possível realizar o cadastro, enviar a documentação necessária, acompanhar cada etapa da solicitação e ainda acessar a carteirinha digital, tudo em poucos cliques. A facilidade no acesso e a clareza das informações tornam o processo mais simples, contribuindo para que mais pessoas consigam utilizar o benefício sem dificuldades, com mais autonomia e segurança.

A emissão do Passe Livre online está trazendo sorrisos para usuários

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou o avanço na gestão e no controle do programa. “Além de agilizar o atendimento, o sistema também fortalece a organização e o acompanhamento das solicitações. Isso permite mais transparência e um controle mais eficiente do benefício, garantindo que ele seja utilizado de forma adequada e com mais segurança.”

A gerente do Passe Livre, Dilma Fernandes, enfatizou a praticidade no atendimento e os reflexos no dia a dia dos usuários. “Na prática, o que a gente percebe é que o sistema facilita muito a vida de quem precisa do Passe Livre. O usuário consegue fazer todo o processo com mais autonomia, acompanhar o andamento e receber a carteirinha sem complicação, o que torna tudo mais rápido e tranquilo.”

PRATICIDADE E EFICIÊNCIA

A modernização é um passo importante para ampliar o acesso ao Passe Livre em Rondônia, reunindo praticidade, eficiência e comodidade. Em pouco tempo, o sistema passou a fazer parte da rotina de quem depende do transporte intermunicipal, oferecendo uma alternativa mais simples e acessível para garantir o direito de ir e vir aos beneficiários.