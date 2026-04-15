PSOL tem pré-candidato ao Governo em Rondônia; Confúcio é o último eleito no MDB, o resto caiu fora; e Frota troca direita pela esquerda

Por Sérgio Pires

Publicada em 15/04/2026 às 10h03

PÃO E CIRCO: NO MEIO DA FESTA REGADA A GENTE BONITA, QUEM VAI PENSAR EM CRISE, EM RUAS ESBURACADAS E ENLAMEADAS?

Um pouco de cultura e história não faz mal a ninguém. É fácil entender qual o significado de Panem et Circenses, que, traduzido literalmente, significa pão e jogos circenses. O seu autor foi o poeta Décimo Júnio Juvenal, então muito famoso pelas suas sátiras, nas quais analisava e criticava os hábitos e costumes da sociedade na Roma Antiga O Imperador era Tibério Simpronio Graco, que governou entre 169 e 164 antes de Cristo. Ou seja, uma frase se tornou eterna e já tem cerca de 2.190 anos. O que mudou na sociedade, nestes séculos todos?

Pão e circo! A máxima romana sobreviveu aos séculos e continua mandando na vida, apenas como um exemplo nacional, da grande maioria do povo brasileiro. Mesmo com todas as dificuldades; com a crise cada vez pior; com impostos sobre impostos sobre impostos; com cada vez mais problemas, o povo gosta mesmo é de uma boa festa, até para esquecer suas dores.

Que o digam os moradores de Guajará Mirim, uma cidade de gente pobre em sua grande maioria, vivendo sob o tacão das ONGs internacionais e do terrorismo ambientalista. Com apenas oito por cento do seu território podendo ser explorado. Lá, não são os moradores quem mandam.

Mesmo com a maioria de suas ruas esburacadas e com mil problemas, no sábado à noite, milhares pararam de pensar nas dificuldades e foram curtir a festa do Bonde do Forró. E das mulheres lindas, capitaneadas por Juliana Bond e suas garotas. Ninguém se importou pela alta grana paga pelo show.

E foi mesmo um grande evento, o maior dos 97 anos da cidade fronteiriça. E ela recebeu não só gente dali mesmo, mas de cidades vizinhas e da Bolívia. Serviu, ainda, para se tornar uma central de campanha eleitoral para dezenas de políticos. Há quem diga que o público bateu nas 30 mil pessoas.

Durante quase duas horas, os participantes vibraram com as músicas e os músicos; com as belas mulheres e com o bom humor que comandou todo o show. Juliana Bond, uma das mulheres mais belas do país (e é talentosa também) até sugeriu que estava à procura de um namorado, o que fez vibrar os homens presentes.

Para quem assistiu o show, o mais de meio milhão pago aos artistas valeu a pena. Com tanta festa, alegria e gente bonita, quem iria pensar em crise e buracos nas ruas enlameadas? Não é melhor deixar todas estas coisas ruins para depois do show?

Juvenal, lá no Império romano, é quem estava certo. Quando não há o que se comemorar, pão e circo resolve!

Isso fica para depois da festa…

HABEMUS NOVO GOVERNADOR! DESEMBARGADOR ALEXANDRE MIGUEL COMANDA RONDÔNIA POR DEZ DIAS

Pela segunda vez em poucos meses, Rondônia passa a ser governada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O primeiro caso aconteceu em 24 de novembro, quando o então presidente do TJ, desembargador Raduan Miguel, irmão de Alexandre, ficou no comando do Estado por uma dezena de dias, enquanto os demais nomes da cadeia sucessória abriam mão de tomar posse.

Os irmãos Miguel se tornam, portanto, sinônimos de raridade. São os únicos irmãos de sangue a comandar um Tribunal de Justiça no país. E agora tornam-se duplamente diferentes no quadro do Judiciário, ao assumirem, com diferença de apenas quatro meses e meio, o comando do governo do Estado.

O resumo da ópera: Marcos Rocha está viajando para os Estados Unidos, cumprindo agenda já marcada há longo tempo. Seu sucessor natural, Sérgio Gonçalves, quer ser candidato em outubro (provavelmente a deputado federal) e, caso assumisse, poderia ficar inelegível. O mesmo ocorre com o deputado Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa, terceiro na linha sucessória, que é candidatíssimo à reeleição. Não pode assumir, a não ser que fique inelegível. ]

Portanto, pelo rito legal, o quarto a assumir o cargo é o desembargador Alexandre Miguel, uma das vozes mais respeitadas não só em Rondônia, mas no país, como um magistrado que representa o que a Justiça tem de melhor.

Rocha retorna ao Estado entre os dias 24 e 25 deste mês e reassume o comando do Governo. Se viajar ao exterior novamente, até o final do seu mandato, ao menos até a eleição de outubro, será novamente Alexandre Miguel quem o substituirá.

DE UMA DÚZIA DE BONS NOMES AO SENADO, APENAS METADE TÊM CHANCES REAIS DE OCUPAR AS DUAS CADEIRAS

A disputa pelas cadeiras do Senado em Rondônia já tem pelo menos 12 nomes, caso se inclua o nome de Confúcio Moura. Claro que tudo pode mudar até as convenções, mas se não houver uma daquelas surpresas que as urnas sempre trazem, no fim das eleições, pelo menos metade deste grupo tem chances reais de chegar lá. Outros só por milagre. Dos 12, a única dúvida ainda é Confúcio Moura, que, tudo indica, desta vez vai cair fora da disputa.

Se Confúcio não concorrer mesmo, com chances reais aparecem Fernando Máximo, Sílvia Cristina, Acir Gurgacz, Mariana Carvalho, Bruno Scheid e, por fim, o deputado Delegado Camargo (que ainda pode entrar na disputa pelo Governo). Não necessariamente nessa ordem. Isso, claro, se der a lógica, até porque tem eleição semelhante ao futebol: tudo pode mudar no último minuto e nem sempre vence quem é apontado como o vencedor óbvio.

Num bloco intermediário, pode-se colocar candidaturas fortes como as de Amir Lando e Luís Fernando da Sefin, um por seu histórico, outro por competência profissional, mas também por ser o candidato do governo Marcos Rocha. Luís Fernando foi escolhido a dedo pelo próprio Governador, para disputar a cadeira que ele, Rocha, estava com chances reais de ocupar.

Também por óbvio (mas lembremo-nos: sempre pode haver surpresas) as duas candidatas da esquerda, Luciana Oliveira e Neidinha Suruí, esta com grande apoio das ONGs internacionais que dominam a Amazônia, têm chances menores. As têm também, em pouquíssimo percentual, Ayres Mota, do Partido Verde.

Quem entre todos que se apresentaram até agora têm mais chances chegará lá? Haverá alguma surpresa? Isso nem os mais competentes futurólogos teriam condições de responder. Aliás, quem vai atrás de previsões de bolas de cristal, sempre acaba errando feio em resultado de eleições

RICARDO FROTA SAI DA DIREITA, DEIXANDO O PARTIDO NOVO, PARA A ESQUERDA DO PDT RONDONIENSE

Do bolsonarismo de direita para a esquerda. Ricardo Frota disputou a última eleição municipal em Porto Velho com um forte discurso de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, de direita. Era o representante do Partido Novo, afinadíssimo com as teorias antiPT e a favor das teses direitistas. Mesmo sem histórico na política, ele conseguiu amealhar nada menos do que 4.369 votos. Uma estreia promissora.

O advogado e jornalista Ricardo Frota deixou o Partido Novo e oficializou sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), passando a integrar o novo projeto político da legenda em Rondônia. O anúncio foi feito publicamente pelo senador Acir Gurgacz, que apresentou Frota como novo quadro do partido e afirmou que a sigla está em processo de reorganização e ampliação de seus espaços no estado.

Aos 47 anos incompletos, nascido em Porto Velho, Ricardo Frota é agora o nome escolhido pelo PDT, um partido de esquerda, da base aliada do presidente Lula, para ser seu candidato ao Governo. Advogado, jornalista e analista político, Frota foi apresentado, via redes sociais, pelo presidente regional pedetista, o empresário Acir Gurgacz, ele mesmo candidato ao Senado em outubro próximo.

Gurgacz, aliás, o nome mais forte do seu partido, não poupou elogios ao seu novo companheiro. Ricardo Frota vem de família pobre, estudou em escolas públicas, foi vendedor de cachorro-quente na juventude, vendedor de Dindin, servente de pedreiro. Ou seja, uma biografia respeitável de um cidadão que venceu com muito trabalho, mas, convenhamos, com histórico muito mais trabalhista do que de alguém lançado pelo Partido Novo, muito à direita.

ENGRAXATE QUANDO CRIANÇA E UM ADVOGADO QUE DEFENDE OS MAIS FRACOS, LUIZ TEODORO É O SÉTIMO CANDIDATO AO GOVERNO

Surge um novo personagem na política de Rondônia. O engraxate que lutou contra todas as possibilidades e conseguiu se formar advogado, Luiz Carlos Teodoro, é o mais novo candidato ao Governo de Rondônia. O sétimo até agora. Ele representa o nanico Psol, o partido que jamais conseguiu eleger sequer um vereador em Rondônia, mas para quem enfrentou todas as dificuldades que a vida pode oferecer e as venceu, este é o menor dos problemas.

O nome de Teodoro foi oficializado num encontro do partido em Porto Velho. Ele já havia participado de duas eleições menores: concorreu o cargo de vereador em 2004 e vice-prefeito em 2020, em Guajará Mirim. Mas, fora da sua área de atuação, é pouco conhecido no Estado, mesmo sendo ativo participante e presidente da presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados Seccional Rondônia desde 2023. Ele também é membro da Comissão de Direitos Humanos e do Comitê de Combate à Tortura no Estado.

Com uma rica história de vida, de quem começou a trabalhar com oito anos de idade, para ajudar a família, Luiz Teodoro é agora defensor de trabalhadores rurais e pessoas que considera em estado de vulnerabilidade.

Depois de longos anos, o Psol muda de nome na disputa pelo governo. Até a eleição passada (e praticamente em todas as últimas disputas) o nome do partido era sempre o do comerciante Pimenta de Rondônia. Ele, até agora, não anunciou se disputará algum cargo na eleição de outubro

NA CORRIDA AO GOVERNO, ESTÃO FALTANDO VICES PARA COMPLETAR SEIS DAS SETE CHAPAS NA DISPUTA

Dos sete candidatos ao Governo, apenas Hildon Chaves já anunciou seu vice, o deputado estadual Cirone Deiró. A dupla, aliás, já está percorrendo todas as regiões do Estado, se apresentando e apresentando duas propostas. Outros dois nomes muito fortes para a disputa, Marcos Rogério e Adailton Fúria, ainda não oficializaram seus parceiros de chapa. Ambos estão em fortes conversações para terem um vice de Porto Velho. Vários nomes já foram citados e cotados, mas nenhum oficializado até agora.

O petista Expedito Netto procura um vice do interior, mas até agora não surgiu qualquer dica sobre quem será seu parceiro de chapa. O mesmo se pode dizer de Samuel Costa, do PSB. O recém indicado Luiz Teodoro vai buscar seu vive dentro do Psol, já que o partido, normalmente, não se alia a outras siglas. Já Ricardo Frota, do PDT, só agora começa a pensar no assunto.

Os principais candidatos andam percorrendo o Estado em praticamente todas as cidades. Não pedem voto ainda, porque não querem descumprir a legislação eleitoral, mas, é claro, todos já estão vendendo seu peixe.

A partir de agora, com o fechamento da janela de transferência de deputados federais e estaduais, todos os partidos já sabem com quem podem contar na campanha. As relações de candidatos estão sendo fechadas. Para se ter ideia, para a Assembleia Legislativa, até a terça-feira, já haviam cerca de 300 possíveis candidatos às 24 cadeiras. Outra centena deve se agregar à relação em breve.

CONFÚCIO MOURA É O ÚNICO ELEITO AINDA NO MDB. DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS TROCARAM DE PARTIDO

Como, ao que tudo indica, Confúcio Moura fica mesmo fora da eleição deste ano (todas as informações dos bastidores da política indicam que ele já tomou esta decisão!) o MDB terá nele o principal articulador para a montagem de uma nominata para o Congresso e para a Assembleia Legislativa. O nome do partido ao Senado, ao menos até agora, é o do ex-senador e veterano da nossa política, Amir Lando, que está voltando a uma disputa eleitoral. E vem com todo o apoio do comando nacional do partido.

Já para a Câmara Federal, os emedebistas começam a preparar uma relação com candidatos da Capital e do interior. De Porto Velho, os nomes mais conhecidos são os de Neirival Pedraça, nome tradicional do partido e um dos mais fiéis seguidores de Confúcio Moura. Outro é ex-vereador da Capital, Ted Wilson, com passagem destacada pela Câmara Municipal. De Guajará Mirim, surge a indicação de Valcírio Baggio. O jovem empresário Pedro Abid Heckheuer, vice-reitor da Faculdade Católica, convidado, ainda não deu seu OK.

Já para a Assembleia Legislativa, ao menos por enquanto, o partido não está divulgando sua relação de candidatos. Nos bastidores, fala-se que já estariam disponíveis 25 nomes, a grande maioria de novatos e desconhecidos do eleitorado. Nos próximos dias, a nominata será divulgada.

O MDB perdeu dois deputados federais que elegeu em 2022 (Lúcio Mosquini e Thiago Flores) e os dois da Assembleia Legislativa (Dr. Luiz do Hospital e Jean Oliveira). O único eleito que ainda permanece no partido é Confúcio Moura, cujo mandato encerra no final deste ano.

AQUAPLANAGEM NA BR 364 MATOU SERVIDOR DO SENAR E DEPOIS, NA BR 429, DEU GRANDE SUSTO NO DEPUTADO ISMAEL CRISPIN

Um dia antes, José Renato Ramos, servidor do Senar de Porto Velho, morreu quando sua camioneta entrou num bolsão de águia na BR 364, capotou e a aquaplanagem foi fatal. No outro dia, salvo por graça Divina, seguindo ele mesmo, o deputado estadual Ismael Crispin sofreu o mesmo tipo de acidente, só que desta vez na BR 429.

O deputado, considerado um dos mais atuantes da Assembleia Legislativa e que busca a reeleição, estava sozinho no veículo. Ele retornava para São Miguel do Guaporé, após participar de reunião em Costa Marques. No quilômetro 88 da Rodovia, durante uma chuva torrencial, Crispin perdeu o controle do veículo, também vítima de aquaplanagem e acabou saindo da pista. Por pouco, o acidente não teve consequências piores.

Logo que se recuperou, com as roupas ainda sujas de barro e agradecendo a Deus por ter se livrado sem ferimentos do acidente, Ismael Crispin gravou um vídeo para as redes sociais, informando sobre o ocorrido e garantindo que estava bem. Foi um grande susto, mas, felizmente para ele, sua família, amigos e eleitores, não passou disso!

PAULO AFONSO VOLTA AO GOVERNO LÉO MORAES, AGORA PARA COMANDAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL

O governo do prefeito Léo Moraes ganha um reforço de peso. Em nome, em talento, em serviços prestados. Paulo Afonso retorna ao Palácio do Relógio, mas agora com nova missão. No início do governo, foi secretário de Comunicação, realizando um trabalho muito elogiado nos meios da imprensa. Decidiu sair por novos compromissos profissionais e pessoais. Agora, está voltando, mas para comandar a Secretaria de Ação Social, área que ele também domina muito bem.

Além de atuar no setor privado com sucesso, Afonso também se destaca em serviços sociais em que participa ou lidera. Tem forte participação na NACC, Núcleo de Apoio às Crianças com Câncer, uma das instituições mais respeitadas em sua área. Tendo à frente o empresário Sidnei Matos, que dedica grande parte da sua vida para cuidar e comandar esta entidade filantrópica que tem o aval e o respeito dos rondonienses, a NACC ajuda centenas e centenas de famílias que estão em Porto Velho, acompanhando o tratamento de suas crianças.

Paulo Afonso é reconhecido como um profissional dedicado e talento, tem um relacionamento respeito e exemplar com a mídia e tem se destacado também por seus serviços filantrópicos. Ele vai assumir a Secretaria de Inclusão e Assistência Social, substituindo no cargo a atual secretária, Lucília Muniz.

O novo secretário assume na manhã desta terça-feira, numa rápida solenidade na sede da Secretaria, na Pìnheiro Machado, próximo ao antigo Bradesco.

VEREADOR DE MARABÁ, NO PARÁ, MANTÉM MANDATO GRAÇAS À AÇÃO DE ADVOGADO CANEDO JUNTO AO TSE

Um caso perdido? Derrotado em duas instâncias e prestes a perder seu mandato de vereador em Marabá, no Pará, Orlando da Silva Elias, recorreu a um especialista de Rondônia. Chamou o advogado rondoniense Nelson Canedo para defendê-lo, porque seu partido foi acusado de fraude na cota de gênero e o mandato do edil estava por um fio. Canedo começou sua atuação provando que a candidata em causa (Gilmara Brito) mesmo com votação zerada, havia feito campanha e não tinha nada de candidata fantasma.

O caso foi parar nas mãos do ministro André Mendonça, do TSE, que concedeu liminar ao vereador, aceitando os argumentos apresentados em sua defesa por Canedo. O caso ainda vai para julgamento do Pleno, mas até lá, numa causa quase considerada como perdida, o mandato do vereador está mantido.

Comemorando, o vereador Orlando Elias gravou um vídeo, agradecendo ao seu representante legal e o postou nas redes sociais. Disse que “aqui é o Orlando Elias, vereador da cidade de Marabá, do estado do Pará. Eu estou muito muito feliz. É um dos dias mais felizes da minha vida, graças, primeiro a Deus, e depois ao doutor Nelson Canedo, porque nós conseguimos reverter uma situação judicial”

Prosseguiu o vereador: “nosso mandato teve um probleminha no partido de cota de gênero. Uma candidata que não votou nela por algum motivo desconhecido e o certo é que a nossa chapa teve uma complicação, perdemos na primeira instância, na segunda instância, mas graças a Deus aí com a expertise, o grande profissionalismo do doutor Nelson Canedo, nós conseguimos uma liminar”, festejou.

PERGUNTINHAS

Você concorda ou discorda do resultado de pesquisa feita pela Levantamento da Insights Políticos e Empresariais, em parceria com o portal Rondoniaovivo, onde, para 40,83 entrevistados em Rondônia, Jair Bolsonaro foi o Presidente do Século, enquanto Lula teve 23,96 opor cento e Fernando Henrique Cardoso com 19,33 por cento?

E concorda ou discorda com a mesma pesquisa que apontou Ivo Cassol como o Governador do Século no Estado, com 41,42 por cento, com Confúcio Moura em segundo (19,2 por cento) e Marcos Rocha em terceiro, com 16,2 por cento, sem constar o nome de Jorge Teixeira?