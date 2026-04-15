Por meio de emenda de Ezequiel Neiva, Reca recebe investimento para aquisição de secadores de grãos no distrito de Nova Califórnia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 15/04/2026 às 10h32

A Cooperativa Agropecuária e Florestal do Projeto Reca será contemplada com dois secadores de grãos para atender os produtores rurais da região da Ponta do Abunã. O investimento de R$ 500 mil já está disponível na conta da cooperativa e foi viabilizado por meio de emenda individual do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), atendendo solicitação do colaborador Dorvalino Pinheiro para o distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho.

A aquisição dos secadores de café representa um avanço importante para o fortalecimento da agricultura familiar local. Com os novos equipamentos, os produtores terão mais controle sobre o processo de pós-colheita, garantindo melhor qualidade do produto, redução de perdas e maior valorização da produção. A iniciativa também amplia a competitividade no mercado para novas oportunidades de geração de renda e impulsionando o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva.

“Esse secador vai fazer toda a diferença para os produtores, principalmente no período de colheita, quando a agilidade e a qualidade do processo são fundamentais. Estamos garantindo melhores condições para que o pequeno produtor possa crescer e se fortalecer no mercado”, destacou o parlamentar.

Presidente do Reca, Hamilton Condack, tem destacado o trabalho desempenhado pelo deputado Ezequiel Neiva (PL) (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O investimento também reforça o desenvolvimento da região da Ponta do Abunã, conhecida pelo potencial agrícola e pela força da agricultura familiar. A melhoria na infraestrutura produtiva contribui diretamente para o crescimento econômico local e para a valorização do trabalho no campo. “A Ponta do Abunã tem uma vocação produtiva muito forte, e investimentos como esse ajudam a consolidar a região como referência na produção agrícola, gerando mais oportunidades e qualidade de vida para a população”, ressaltou Ezequiel Neiva.

A expectativa é que os equipamentos atendam um número significativo de produtores, proporcionando mais eficiência e melhores resultados na produção. “A cooperativa vai ampliar sua capacidade de suporte aos associados e fortalece toda a cadeia produtiva do café. “Nosso objetivo é garantir que o produtor tenha condições de produzir com qualidade e obter melhores resultados. Esse equipamento vai atender diretamente dezenas de famílias, trazendo mais dignidade e desenvolvimento para a região”, destacou.

Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL), o trabalho desenvolvido pelo deputado Ezequiel Neiva tem sido fundamental para garantir investimentos que fazem a diferença na vida do produtor rural. “Ezequiel Neiva tem demonstrado, na prática, seu compromisso com o fortalecimento do agro, destinando recursos importantes que garantem estrutura, tecnologia e melhores condições de produção. Esses equipamentos chegam em boa hora para impulsionar ainda mais a agricultura familiar e gerar novas oportunidades para quem vive do campo”, destacou Wiveslando.