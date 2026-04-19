Deputado Edevaldo Neves fortalece agricultura familiar com entrega de implemento agrícola em Itapuã do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 19/04/2026 às 09h40

O deputado estadual Edevaldo Neves segue ampliando sua atuação em apoio ao homem do campo. Em agenda no município de Itapuã do Oeste, o parlamentar participou da entrega de uma grade aradora agrícola destinado à associação local, reforçando o compromisso com o fortalecimento da produção rural.

A ação beneficiou diretamente produtores da Associação, que agora contam com melhores condições de trabalho e aumento da produtividade. Durante a visita, Edevaldo destacou a importância de investir na agricultura familiar como forma de gerar renda, fomentar a economia e garantir dignidade às famílias que vivem da terra.

Ao lado de lideranças locais, como Marcondes Inácio, o deputado ressaltou que a parceria com associações é fundamental para que os recursos cheguem de forma efetiva a quem realmente precisa.

“Fico feliz em poder contribuir com esse implemento para a associação. Nosso objetivo é seguir apoiando quem produz e movimenta a economia da nossa região”, afirmou.

A iniciativa demonstra a atuação presente do parlamentar nos municípios, buscando resultados concretos e melhorias reais para a população. O apoio ao setor produtivo rural tem sido uma das marcas do mandato de Edevaldo Neves, que segue trabalhando para ampliar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento regional em Rondônia.