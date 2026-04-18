Deputado estadual Laerte Gomes se posiciona sobre os limites do debate democrático

Por Juliana Martins

Publicada em 18/04/2026 às 10h55

Recebi com profunda preocupação e indignação a declaração do deputado federal Amom Mandel, que, ao se referir aos vereadores de forma desrespeitosa, ultrapassa todos os limites do debate democrático.

Mais do que uma fala infeliz, trata-se de um ataque direto a uma das instituições mais importantes da nossa democracia: o Legislativo Municipal. É nas câmaras de vereadores que estão os representantes mais próximos da população, aqueles que vivem o dia a dia das comunidades, escutam as demandas e lutam por soluções reais.

Ao longo da minha vida pública, construí uma relação de respeito, parceria e trabalho com vereadores de todas as regiões de Rondônia. São homens e mulheres que, com dedicação, contribuem diretamente para o desenvolvimento dos municípios, atuando em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, esporte, lazer e fortalecimento do setor produtivo.

Desmerecer o papel do vereador é desrespeitar o cidadão que está na ponta, é ignorar a importância da política feita com proximidade, diálogo e compromisso com as pessoas.

A crítica faz parte da democracia. O desrespeito, não.

Reafirmo meu compromisso com todos os vereadores e vereadoras de Rondônia e do Brasil, reconhecendo o valor do trabalho que realizam diariamente em favor da nossa população.

Permaneceremos trabalhando juntos, com seriedade e respeito, por um estado cada vez mais forte e desenvolvido.

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD-RO)