Sílvia Cristina afirma que seu mandato veio para enxergar aqueles que o mundo ignorava

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 10h47

Uma solenidade na noite desta sexta-feira (17), celebrou os três anos de funcionamento do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, o mais moderno da América Latina, que oferece reabilitação e uma possibilidade de uma vida nova e com mais dignidade aos pacientes.

O presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, a deputada federal, idealizadora e mantenedora do Centro, Sílvia Cristina, coordenadores dos leilões, pacientes, familiares, além de lideranças, prestigiaram o evento.

“O nosso mandato veio para dar voz a quem não tinha. Veio para enxergar aqueles que o mundo ignorava. São três anos mostrando na prática que o impossível é enfrentado, com vidas transformadas todos os dias. Agradecer a Deus, pois sem Ele, nada disso estaria de pé”, disse a deputada Sílvia Cristina.

A parlamentar já destinou R$ 62 milhões ao Centro, assegurando a construção, compra de equipamentos, manutenção e custeio. Os números atualizados divulgados no evento, mostram que foram mais de 103 mil atendimentos e mais de 402 mil procedimentos realizados no período.

“Parecem apenas números, mas com vidas transformadas, vemos que fizemos a decisão certa. É o mais moderno da América Latina, com os melhores e mais modernos equipamentos. Eu não faço nada meia-boca. Ou faço com excelência, ou não faço!”, garantiu a deputada.

Ela destacou a parceria com a fundação Pio XII. “Não posso deixar de exaltar o Henrique Prata, por acreditar no nosso trabalho e no nosso projeto. É por causa dessa parceria linda que estamos firmes, fazendo melhor por nossa gente”, disse a parlamentar, enaltecendo ainda o trabalho de toda a equipe de saúde e dos demais funcionários do Centro de Reabilitação.

Henrique Prata

O presidente da Fundação Pio XII se emocionou durante a solenidade. “Eu só acredito nas pessoas que sentem a dor das outras pessoas. E a Sílvia Cristina é assim: Ela sente, ela vive a realidade e por isso se dedica. Temos um Centro de Reabilitação em Barretos, mas esse daqui de Porto Velho é melhor do que o nosso, graças ao trabalho da Sílvia”, assegurou.

Segundo Prata, “estamos presentes em 20 Estados e não conheço nenhuma deputada federal, em nenhum lugar do país, que fez metade do que a Sílvia faz. Ela já destinou R$ 220 milhões para ajudar no tratamento do câncer em Rondônia. Ninguém faz nada parecido no Brasil, isso precisa ser dito e as pessoas precisam saber desse grande trabalho”.

Entregas

O Centro reabilita pacientes em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências. Na solenidade desta sexta-feira, foram entregues cadeiras de rodas motorizadas e órteses a pacientes.

Mas, o ponto alto foi a entrega dos capacetes cranianos às trigêmeas Mariana, Mariah e Maria. Cada aparelho custa em média entre R$ 16 mil a R$ 18 mil e precisam ser trocados a cada seis meses.

As trigêmeas fizeram acompanhamento, retiraram as medidas e os capacetes foram confeccionados na oficina própria do Dream, com todos os ajustes e cuidados necessários.