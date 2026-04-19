Briga entre irmãos termina com um esfaqueado na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 19/04/2026 às 10h30

Uma desavença familiar terminou em violência na noite deste sábado (18), no bairro Cunhã, localizado na zona leste de Porto Velho. Durante a briga entre irmãos ocorrida no interior de uma residência, um dos envolvidos foi atingido por golpes de faca após uma discussão acalorada.

De acordo com informações apuradas no local, o desentendimento entre os familiares evoluiu rapidamente para agressão física. Em determinado momento do confronto, um dos irmãos se armou com uma faca e atacou o outro, causando ferimentos que exigiram cuidados médicos imediatos.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição sob o comando do sargento Machado. Os policiais realizaram buscas intensas por toda a região na tentativa de localizar o suspeito, que fugiu logo após o crime.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona leste para avaliação médica.