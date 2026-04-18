Homem é executado a tiros na frente da família em Vista Alegre do Abunã

Por Newsrondonia.com

Publicada em 18/04/2026 às 09h45

Um homicídio brutal foi registrado na noite de sexta-feira (17) no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. Sidione de 30 anos, foi assassinado a tiros em um estabelecimento comercial localizado na Rua da Beira. O crime ocorreu na presença da esposa da vítima e das duas enteadas, causando pânico entre os moradores da localidade, que fica situada na região da Ponta do Abunã, distante da sede do município.

De acordo com informações colhidas no local, Sidione estava acompanhado da família quando dois homens chegaram ao estabelecimento em um veículo modelo Volkswagen Saveiro. Os suspeitos foram identificados como “Zói”, ex-marido da atual esposa da vítima, e Claudir, padrasto de “Zói”. Testemunhas relataram que ambos desceram do carro empunhando revólveres e iniciaram uma sequência de disparos em direção a Sidione, sem dar chance de defesa.

Ao perceber o ataque, a vítima ainda tentou correr para salvar a própria vida, fugindo em direção a uma área de vegetação próxima. No entanto, Sidione não resistiu aos ferimentos e foi encontrado morto minutos depois em um terreno baldio nas imediações. Após a execução, os dois suspeitos entraram no veículo e fugiram em alta velocidade, tomando rumo desconhecido pelas estradas da região.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área do crime e realizar buscas pelos infratores, mas até o momento ninguém foi preso. Agentes da Delegacia de Homicídios e a perícia técnica foram mobilizados para realizar os trabalhos de praxe e dar início às investigações. O caso é tratado inicialmente como um crime motivado por vingança ou ciúmes, dadas as relações interpessoais entre os envolvidos e a dinâmica da abordagem relatada pelas testemunhas.