Aos 63 anos, Zeca Camargo fala após críticas ao físico:

Por R7

Publicada em 18/04/2026 às 10h42

Zeca Camargo gravou um vídeo nesta quinta-feira (16) para desabafar sobre as críticas que recebeu de seu corpo após uma entrevista para Joyce Pascowitch. O jornalista explicou que ficou sem entender quando as pessoas começaram a questionar se ele estava bem de saúde, mas depois descobriu que se tratava de comentários sobre sua forma física.

“Desde ontem, comecei a receber um monte de mensagens de pessoas de quem eu realmente gosto, que admiro e tenho afeto e confiança, perguntando se eu estava bem de saúde, até mental”, começou Zeca.

“E eu fui entender e descobri que isso vem em cima de uma onda de comentários em cima de uma entrevista incrível que eu dei. E aí, claro, sendo rede social, as pessoas estavam interessadas mais na roupa que eu estava usando e na minha forma física, e menos no conteúdo”, continuou.