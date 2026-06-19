Justiça Eleitoral cassa vereadores de Candeias do Jamari, situação é semelhante em Porto Velho, PL lança pré-candidatura a governador

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/06/2026 às 14h00

Vereadores – As Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) da 2ª Zona Eleitoral de Porto Velho decidiu pela procedência de ações de suposta fraude à cota de gênero pelo União Brasil (UB) nas eleições a prefeito e vereador de 2024 em Candeias do Jamari e atinge o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) dos candidatos, que foram eleitos pelo partido. A alegação nas acusações do Ministério Público Eleitoral e dos cidadãos Sidnei Ferreira Machado e Euzébio Lopes Novais, o União Brasil lançou candidaturas femininas fictícias para “cumprir” exigência da Lei nº 504/1997 e atinge diretamente Francisca de Oliveira Paes, que obteve dois votos e apresentou movimentação financeira zerada, e Viviane Dinis do Nascimento, que teve o registro de 4 votos. “Julgo procedentes as ações para reconhecer a fraude à cota de gênero praticada pelo União Brasil – 44, cassar o DRAP e os diplomas, declarar a nulidade dos votos e decretar a inelegibilidade das responsáveis pelo prazo legal”, decidiu o magistrado. Há denúncias de fatos semelhantes em Porto Velho e, existe a expectativa de os casos serem julgados pela Justiça Eleitoral já na próxima semana.

Governador – Na segunda-feira (22), a partir das 18h, a cúpula do PL do Estado estará reunida em Porto Velho, para o lançamento da pré-candidatura do senador e presidente do partido em Rondônia, Marcos Rogério, à sucessão estadual. De os pré-candidatos a governador, que já estão em pré-campanha, somente os ex-prefeitos, de Porto Velho, dois mandatos seguidos, Hildon Chaves (UB), e Adailton Fúria (UB), de Cacoal já apresentam as pré-candidaturas com os vices, deputado Cirone Deiró (UB) e o radialista e empresário de comunicação, Everton Leoni, respectivamente. Além da largada da pré-candidatura a governador, existe a probabilidade de Rogério também apresentar na segunda-feira o pré-candidato a vice, que poderá ser o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), que teria sido convidado, mas não “batido o martelo”.

Eleições – A mobilização em torno das pré-candidaturas é intensa na capital e interior do Estado. As convenções partidárias para escolha dos candidatos, em Rondônia a governador, vice, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa estão chegando. Os partidos políticos farão as convenções no período de 20 de julho a 5 de agosto, portanto, faltam um mês e um dia para a abertura do processo de definição dos candidatos. A escolha do futuro governador, de os dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais mobiliza os dirigentes partidários que buscam nomes em condições de concorrer aos cargos eletivos com possibilidades de sucesso.

Eleições II – Com relação as duas vagas ao Senado, uma delas está em aberto, pois Marcos Rogério é pré-candidato a governador e não disputará a reeleição. A outra é de Confúcio Moura, que já ensaiou uma candidatura a governador. Posteriormente teria admitido concorrer à reeleição, mas como sempre ocorre nessas ocasiões Confúcio estaria deixando para definir o seu futuro político somente no período das convenções como em eleições anteriores. Dois deputados federais, campeões de votos nas eleições de 2022, Fernando Máximo (PL), 85.596 votos, e Sílvia Cristina, presidente regional do PP, 64.491 votos não são pré-candidatos à reeleição, porque buscam o Senado e com enormes possibilidades de sucesso. Na lista de pré-candidatos a senador temos ainda Bruno “Bolsonaro” Scheidt (PL) e o ex-senador e presidente regional do PDT, Acir Gurgacz, que está inelegível, mas confiante na elegibilidade até as convenções partidárias.

Eleições III – Rondônia tem somente oito cadeiras na Câmara Federal, onde estão 513 deputados. Fernando Máximo e Sílvia Cristina estão fora da disputa, porque são pré-candidatos ao Senado, Lúcio Mosquini (PL), Maurício Carvalho (UB), coronel Chrisóstomo Moura (PL), Rafael O Fera (Podemos), Thiago Flores (Republicanos), Cristiane Lopes (Podemos) são pré-candidatos à reeleição. Nos bastidores da política, dos seis que pretendem conquistar um novo mandato, somente três estariam com chances reais de sucesso. Caso a previsão se confirme, existem chances de Rondônia contar com seis novos nomes na composição da Bancada Federal a partir de janeiro do próximo ano. Uma delas, garantem especialistas em previsões eleitorais, que coincide com enquetes e pesquisas realizadas por veículos de comunicação e institutos especializados, seria do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PP), que foi candidato a senador nas eleições gerais de 2018 e, apesar de somar mais de 195 mil votos, não conseguiu se eleger. Quem viver verá...

Respigo

O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), participou esta semana, da solenidade de inauguração da nova cozinha do Centro de Atendimento às Pessoas Especiais do município. A melhoria assegurou a disponibilização de melhores condições de atendimento da instituição aos seus membros e foi possível graças a emenda parlamentar do deputado +++ O assunto é repetitivo, mas continua sendo motivo de constantes cobranças da coluna e reclamações da maioria da população. O trânsito de Porto Velho continua confuso, violento, porque continua matando pessoas e não recebe a devida atenção das autoridades +++ E os motoqueiros, não os motociclistas, continuam “furando” semáforos, ultrapassando pela direita, abusando da velocidade e de outras irregularidades. A maior parte das irregularidades ocorre, porque a fiscalização, orientação, organização é péssimas e só favorece os infratores +++ À noite será de sofrimento para os brasileiros com o segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Haiti, às 20h30 com a responsabilidade de vencer para não correr o risco de ser eliminado da maior competição de futebol do mundo +++ O empate de 1x1 na estreia contra Marrocos deixou o selecionado com a obrigação de vencer, hoje. A seleção entra em campo sem Neymar, que continua no Departamento Médico.

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