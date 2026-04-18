Depósito de empresa ligada a Virginia Fonseca é interditado pela Vigilância Sanitária

Por R7

Publicada em 18/04/2026 às 10h39

Um centro de distribuição ligado à marca WePink, associada à influenciadora Virginia Fonseca, foi interditado nesta sexta-feira (17) em Anápolis. A ação foi conduzida pela Vigilância Sanitária municipal após a identificação de uma série de irregularidades no local.

Segundo a prefeitura, o depósito — localizado na Avenida Brasil Sul, no bairro São João — operava sem documentos obrigatórios, como alvará de funcionamento, licença sanitária, certificado do Corpo de Bombeiros e autorização específica para atuar com armazenamento e distribuição de cosméticos, produtos de higiene e suplementos.

Durante a fiscalização, agentes relataram condições inadequadas de armazenamento, com indícios de insalubridade, sujeira e presença de mofo, fatores que podem representar riscos à saúde pública. O espaço, com mais de 3 mil metros quadrados, funcionava como centro de distribuição regional, recebendo produtos em escala nacional sem a devida regularização. No momento da vistoria, não havia responsável técnico ou legal presente.

Diante das irregularidades, o local foi interditado e autuado. Os responsáveis deverão apresentar defesa dentro do prazo estipulado pelas autoridades.

Em nota, a WePink afirmou que o espaço é operado pela empresa TP Distribuições, responsável pela gestão do centro logístico. A marca destacou que a interdição tem caráter cautelar e está relacionada a ajustes estruturais já previstos, negando a existência de irregularidades fiscais ou documentais, bem como a aplicação de multas até o momento.