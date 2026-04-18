Mais de 54 mil metros de vias recebem melhorias em Porto Velho

Por Renata Becária

Publicada em 18/04/2026 às 10h28

A Prefeitura de Porto Velho mantém frentes de encascalhamento em diferentes regiões da capital para garantir melhores condições de tráfego em vias não pavimentadas. Entre 2025 e os primeiros meses de 2026, foram executados 54.852 metros de ruas e estradas. Somente entre janeiro e março deste ano, o serviço alcançou 6.707 metros, o que demonstra a continuidade das ações ao longo de 2026.

Para se ter uma ideia, os 54.852 metros executados equivalem a cerca de 78 mil peixes tambaqui enfileirados. Já os 6.707 metros realizados entre janeiro e março de 2026 correspondem a cerca de 9.581 peixes tambaqui, considerando o tamanho médio de 70 centímetros.

O encascalhamento melhora a aderência do solo e reduz a formação de lama, buracos e atoleiros. A medida garante mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres, além de facilitar o acesso a escolas, unidades de saúde e o escoamento da produção nas áreas rurais.

Equipes atuam em bairros, estradas vicinais e vias de acesso, tanto na zona urbana quanto na rural

As equipes atuam em bairros, estradas vicinais e vias de acesso, tanto na zona urbana quanto na rural. O serviço inclui limpeza da via, aplicação do cascalho, nivelamento e compactação do material. As intervenções garantem melhores condições de deslocamento para a população e contribuem para o funcionamento do transporte escolar e da logística de produção rural.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da manutenção das vias para garantir mobilidade e acesso à população: “Nosso compromisso é manter as equipes nas ruas e nas estradas, garantindo condições de tráfego e acesso para quem precisa se deslocar todos os dias, tanto na área urbana quanto na rural”.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Cantanhede, o cronograma segue ao longo de 2026 com prioridade para os trechos que mais precisam: “O trabalho segue de forma contínua para garantir acesso e trafegabilidade em todo o município”.