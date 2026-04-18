Tadeu Schmidt presta homenagem ao irmão, Oscar, durante abertura do BBB

Por IstoÉ

Publicada em 18/04/2026 às 10h53

A sexta-feira, 17 de maio, foi marcada pela morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, em São Paulo. A partida do icônico jogador de basquete gerou uma onda de comoção e homenagens, com destaque para a emocionante dedicatória de seu irmão, Tadeu Schmidt, que o homenageou durante a abertura do Big Brother Brasil (BBB).

O que aconteceu

A morte de Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, ocorreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, devido a uma parada cardíaca em um hospital da Grande São Paulo.

Seu irmão, o apresentador Tadeu Schmidt, emocionou o público ao comandar o programa BBB e prestar uma homenagem póstuma ao ex-jogador.

Conhecido como lenda do basquete, Oscar Schmidt enfrentava um glioma, um tipo de tumor cerebral, desde 2011.

Havia a expectativa sobre a presença de Tadeu Schmidt à frente do programa, que se encontra em sua reta final. O apresentador, contudo, fez questão de estar no ar, afirmando que “Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar hoje”.

Visivelmente emocionado, Tadeu iniciou o programa com uma dedicatória ao irmão: “Hoje demos adeus a meu irmão, Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui hoje. Porque meu irmão era meu maior ídolo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele era o maior nesse quesito. Ele nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe, sobretudo em dia de jogo importante”, declarou.

Pouco antes de entrar no ar, Tadeu publicou um vídeo nas redes sociais para reiterar sua presença no programa, destacando que sua ausência seria uma “afronta ao legado de Oscar”.

“Oscar tinha algo muito forte, que era o ‘jeito Schmidt de encarar as coisas’. Ele foi treinar no dia do primeiro filho dele. Não foi ao meu casamento porque ele tinha uma partida, que ele jogou com a mão quebrada. Então a chance de eu não apresentar o BBB hoje é zero! Claro que eu vou estar lá. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje”, afirmou.