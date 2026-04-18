Choquei teria chantageado Patricia Poeta, diz colunista

Por IstoÉ

Publicada em 18/04/2026 às 10h58

O dono da página “Choquei”, Raphael Sousa Oliveira, foi preso na última quarta-feira, 15, durante a Operação NarcoFluxo da Polícia Federal. A prisão expôs o fundador por supostamente enviar propostas de divulgação a famosos, como a apresentadora Patrícia Poeta, em troca de dinheiro e ameaças à reputação.

O que aconteceu

O dono da “Choquei”, Raphael Sousa Oliveira, foi preso na Operação NarcoFluxo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro e gestão de imagem para grupo criminoso.

A apresentadora Patrícia Poeta é apontada como uma das “vítimas” da página, que teria cobrado R$ 50 mil por publicações favoráveis, ameaçando “destruir” sua reputação em caso de recusa.

As investigações da PF revelam que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 1,6 bilhão, utilizando operações financeiras complexas, transporte de numerário e criptoativos.

Após a prisão de Raphael, diversas alegações surgiram indicando que ele enviava propostas para divulgação de famosos em sua página. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a apresentadora Patrícia Poeta, da TV Globo, foi uma das pessoas que teriam sido “vítimas” do esquema.

De acordo com a apuração, a “Choquei” teria cobrado cerca de R$ 50 mil de Patrícia Poeta para realizar postagens favoráveis a ela. Em contrapartida, caso a proposta fosse recusada, a página prometia “destruir” a sua reputação. Com a recusa da apresentadora em participar do “esquema”, uma série de publicações desfavoráveis foram veiculadas nos perfis comandados por Raphael.

Qual a atuação de Raphael Sousa Oliveira no esquema?

Raphael Sousa Oliveira, que comanda o perfil “Choquei” com 27 milhões de seguidores no Instagram, é apontado pela Polícia Federal como “operador de mídia da organização”. Sua função principal seria a de usar a página para “gestão de imagem e promoção digital” do grupo criminoso, divulgando conteúdos exaltando MC Ryan, outro envolvido e preso no esquema, além de promover plataformas de apostas e rifas.

A atuação de Raphael incluía ainda a contenção de crises de imagem decorrentes das apurações policiais. As investigações sugerem que ele teria recebido valores milionários de outros envolvidos na operação, consolidando seu papel central nas estratégias de comunicação do grupo.

Como a Operação NarcoFluxo investiga o grupo?

“As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos”, informou a Polícia Federal em nota. A nota da PF ressalta a complexidade da rede financeira do grupo.

O volume financeiro total movimentado pelo grupo criminoso, conforme apurado pela PF, ultrapassa R$ 1,6 bilhão, destacando a magnitude da lavagem de dinheiro e das atividades ilícitas investigadas na Operação NarcoFluxo.