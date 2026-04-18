Plano criminoso termina com carro incendiado e mulher presa em Ariquemes

Por portalp1.com

Publicada em 18/04/2026 às 09h30

Um carro incendiado e uma mulher presa marcaram o desfecho de uma ação criminosa registrada na madrugada de sexta-feira (17), no município de Ariquemes, em Rondônia.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o crime foi planejado com o objetivo de extorquir dinheiro das vítimas, que foram atraídas até um local previamente escolhido por meio de uma falsa solicitação de serviço.

Vítimas rendidas e mantidas sob ameaça

Ao chegarem ao ponto combinado, as vítimas foram surpreendidas por indivíduos armados, sendo rendidas e amarradas. Durante a ação, elas passaram por momentos de tensão e medo sob o controle dos criminosos.

Em um dos momentos mais críticos, uma das vítimas foi obrigada a entrar em contato com a namorada, solicitando que ela fosse até a BR-364, sob o pretexto de que o veículo havia ficado sem combustível.

Plano frustrado e fuga dos suspeitos

No entanto, ao perceber inconsistências na situação, a mulher desconfiou da abordagem e conseguiu fugir, frustrando o plano dos criminosos.

Após o fracasso na tentativa de extorsão, os suspeitos abandonaram uma das vítimas em uma área de mata e seguiram viagem com o veículo até a região de Itapuã do Oeste.

Na tentativa de eliminar provas, o carro utilizado na ação criminosa foi incendiado.

Prisão em flagrante e investigações

A Polícia Civil agiu rapidamente e conseguiu localizar e prender em flagrante uma mulher, apontada como possível motorista do veículo e participante direta da logística do crime.

O automóvel incendiado foi submetido à perícia técnica, que deve contribuir para o avanço das investigações.

Segundo a polícia, outros envolvidos já foram identificados e podem ser presos a qualquer momento.

Colaboração da população

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 ou via WhatsApp pelo número (69) 3216-8940.