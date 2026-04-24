Rolim de Moura E.C. embarca para duelo de liderança contra o Penarol no Amazonas

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 09h30

O elenco feminino do Rolim de Moura Esporte Clube iniciou, na manhã desta sexta-feira (24), a logística de viagem para um dos confrontos mais importantes da temporada. A equipe rondoniense segue para a cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas, onde enfrenta o Penarol no próximo domingo (26), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.

O deslocamento da delegação conta com o apoio estratégico da empresa Eucatur que além de ser parceira oficial do clube é a contratada pela empresa Pallas responsável pela logística do clube via Confederação Brasileira de Futebol - CBF. O primeiro trecho da viagem é realizado por via terrestre até a cidade de Vilhena. De lá, as atletas e a comissão técnica embarcam em um voo com destino a Manaus. O percurso final até Itacoatiara será novamente por terra, onde a equipe iniciará a concentração para a partida.

O confronto deste domingo é um "jogo de seis pontos" pela liderança do Grupo 1. Atualmente, o Rolim de Moura ocupa a segunda colocação na tabela com 8 pontos conquistados. O adversário, Penarol, lidera o grupo com 9 pontos, o que torna a vitória essencial para as pretensões da equipe rondoniense de assumir o topo da classificação.

O presidente do clube, Anderson Lins, que acompanha a comitiva, demonstrou otimismo antes do embarque. “Estamos tranquilos e muito confiantes em buscar um resultado positivo. O grupo está focado e sabe da importância desse jogo para a sequência na competição”, afirmou o dirigente.