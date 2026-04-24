Jogos de ida da Copa do Brasil; Tabelinha Rondoniense; Motocross e Estadual de Atletismo

Palmeiras e Atlético-MG confirmam favoritismo na Copa do Brasil, enquanto Remo surpreende o Bahia e Flamengo garante vantagem com Arrascaeta.
Copa do Brasil - A quinta fase da Copa do Brasil teve favoritos confirmando o peso da camisa na quinta-feira (23). O Palmeiras encaminhou a vaga ao atropelar a Jacuipense por 3 a 0, mas ligou o alerta com a lesão de Vitor Roque. Em Minas, o Atlético-MG venceu o Ceará por 2 a 1 e joga pelo empate na volta.
Já nos duelos entre Fluminense e Operário-PR, e Athletico-PR contra o Atlético-GO, ninguém balançou as redes. As decisões ficaram totalmente abertas para os jogos de volta em maio!
Quarta
A quarta-feira (22) de Copa do Brasil foi de zebras e emoção. O Remo chocou a Arena Fonte Nova ao bater o Bahia por 3 a 1, ficando perto das oitavas. No Maracanã, o Flamengo contou com Arrascaeta para vencer o Vitória por 2 a 1.
O Internacional também se deu bem fora de casa, superando o Athletic-MG por 2 a 1. Já o Santos parou no zero contra o Coritiba, e o Cruzeiro cedeu o empate ao Goiás nos acréscimos. As decisões finais acontecerão em maio.
Tabelinha Rondoniense
Ji-Paraná brilha no Rondoniense Sub-15, Costa Marques sedia Motocross Regional e Porto Velho recebe Estadual de Atletismo.
Estadual - O Ji-Paraná começou o Estadual Sub-15 com autoridade. Jogando no território do adversário na terça (21), o Jipa bateu o Atlético Cacoal por 3 a 0. O grande nome do jogo foi o lateral-esquerdo Gustavo Henrique, que deu a assistência para o gol de Brayan e comandou a intensidade da equipe.
Com o resultado, o Ji-Paraná assume a ponta do Grupo B. O time volta a campo já no sábado (25) pela segunda rodada, buscando manter o embalo rumo ao título da base.
Motocross - A adrenalina vai tomar conta de Costa Marques. A cidade receberá no sábado (25) e domingo a abertura do Campeonato Regional Sul de Motocross 2026. O evento, organizado pela LIMERO, contará com diversas categorias, desde as cilindradas infantis até a Força Livre Importada.
Os treinos começarão no sábado (25) à tarde, mas o prato principal fica para o domingo, com as baterias oficiais a partir das 13h. É o esporte sobre duas rodas movimentando a economia e o turismo local. Atletismo - Porto Velho respira esporte no sábado (25). A Federação de Atletismo de Rondônia (FARO) realizará o Estadual Sub-20 e Adulto, com provas de manhã e à tarde. O evento é uma vitrine para novos talentos e integra o calendário oficial da Confederação Brasileira, permitindo que os atletas alcancem índices para rankings nacionais e internacionais.
Com apoio das Loterias Caixa, o torneio promete agitar a capital e elevar o nível técnico do atletismo rondoniense. Prestigie nossos atletas.
