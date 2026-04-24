Primeiro dia de operação da Sistemma em Porto Velho transcorre com normalidade e rotas são cumpridas sem incidentes

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 09h43

A Sistemma Serviços Urbanos concluiu com tranquilidade o primeiro dia de operação da coleta de resíduos sólidos em Porto Velho, iniciado à meia-noite desta quarta-feira, com todas as rotas programadas sendo executadas conforme o planejamento estabelecido.

De acordo com a diretoria da empresa, o início dos trabalhos ocorreu dentro da normalidade, sem registro de incidentes operacionais, garantindo o atendimento regular à população tanto na área urbana quanto nas regiões atendidas pelo cronograma inicial da coleta.

A equipe mobilizada atuou desde as primeiras horas do dia com o suporte da frota preparada para atender as demandas da capital, assegurando o cumprimento das rotas definidas no contrato emergencial firmado com o município.

Segundo a direção da Sistemma, o objetivo neste primeiro momento é manter a regularidade dos serviços, garantir eficiência na execução da coleta e oferecer uma resposta rápida às necessidades da cidade.

O cronograma de coleta domiciliar já está em execução em diversos setores da capital, contemplando rotas diurnas e noturnas distribuídas por bairros e regiões estratégicas. Entre os setores atendidos estão áreas como Industrial, Nova Esperança, Nacional, Costa e Silva, Lagoa, Aponiã, Tucumanzal, Cidade Nova, Cohab, Caladinho, Tancredo Neves, Mariana, Centro e região central, além de feiras, avenidas e setores com coleta diária noturna como Centro, Olaria, Liberdade e São Cristóvão. As frequências variam entre coletas diárias, segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábados, além de rotas específicas aos domingos.

Nos distritos e vilas da região do Baixo Madeira, a operação da coleta será iniciada a partir da próxima segunda-feira, com apoio de estrutura específica, incluindo quadriciclos para deslocamento e uma balsa destinada à travessia e transporte de resíduos, garantindo o atendimento também às comunidades mais afastadas.

ESTRUTURA REFORÇADA

A Sistemma assumiu a operação com estrutura reforçada, frota moderna e mais de 200 colaboradores mobilizados, consolidando o compromisso de contribuir para a melhoria da limpeza urbana e para a qualidade de vida dos moradores de Porto Velho.

A empresa reforça que seguirá atuando com responsabilidade, planejamento e diálogo permanente com os órgãos de fiscalização e com a população, buscando garantir uma cidade mais limpa, organizada e com serviços públicos mais eficientes.

Baixe o cronograma clicando aqui

CONFIRA O CRONOGRAMA DE COLETA COMPLETO:



S-01 – Industrial e Nova Esperança

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Industrial, Nova Esperança e Rio Madeira

S-02 – Costa e Silva

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Três Marias

S-03 – Nacional

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Nacional e São Sebastião

S-04 – Jamary

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Costa e Silva, Industrial, Área Militar e Aeroporto

S-05 – Guaporé

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Castanheira e Aeroclube

S-06 – Castanheira

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Cohab e Eldorado

S-07 – Marechal Rondon

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Rio Madeira

S-08 – Lagoa

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Lagoa e Nova Porto Velho

S-09 – Acapuco

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Cuniã e Tiradentes

S-10 – Lagoinha

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Lagoinha

S-11 – 4 de Janeiro

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Aponiã

S-12 – União da Vitória

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Igarapé e Esperança da Comunidade

S-13 – Igarapé

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Planalto, Aponiã e condomínios Estrada da Penal

S-14 – Tucumanzal

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Baixa da União, Areal, Roque, Tucumanzal, Tupi, Militar e Triângulo

S-15 – Floresta e Colina Park

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Floresta e Nova Floresta

S-16 – Eldorado

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Floresta, Nova Floresta e Eldorado

S-17 – Cidade Nova

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Cidade Nova

S-18 – Eletronorte

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Areia Branca, Eletronorte e Novo Horizonte

S-19 – Embratel

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Embratel

S-20 – Agenor de Carvalho

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Agenor de Carvalho

S-21 – Nova Porto Velho

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Nova Porto Velho e Embratel

S-22 – Cohab

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Conceição, Caladinho e Cohab

S-23 – Cidade do Lobo

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Conceição e Cidade do Lobo

S-24 – Caladinho

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Caladinho, Cohab e Castanheira

S-25 – Bairro Novo

Frequência: Segunda, Quarta e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Bairro Novo e BR-364

S-26 – Lagoa Azul

Frequência: Quinta-feira

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Lagoa Azul

S-27 – Monte Sinai

Frequência: Terça e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Novo Horizonte

S-28 – BR 364, Fortaleza, Morar Melhor

Frequência: Terça e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Bairro Novo, BR-364 e Aeroclube

S-29 – Pantanal

Frequência: Segunda e Quinta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Teixeirão, Maringá e Esperança da Comunidade

S-30 – Tancredo Neves

Frequência: Segunda e Quinta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Tancredo Neves e Pantanal

S-31 – Juscelino Kubitschek

Frequência: Segunda e Quinta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e Cascalheira

S-32 – Planalto I e II

Frequência: Segunda e Quinta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Planalto I e II

S-33 – Socialista

Frequência: Terça e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Tancredo Neves, Socialista, Jardim Santana e Pantanal

S-34 – São Francisco

Frequência: Terça e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Juscelino Kubitschek e São Francisco

S-35 – Rosalina Gomes

Frequência: Terça e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Jardim Santana e Socialista

S-36 – Cristal Calama

Frequência: Terça e Sexta

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Cristal Calama

S-37 – Mariana

Frequência: Quarta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: São Francisco e Mariana

S-38 – Ulisses Guimarães

Frequência: Quarta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Ulisses Guimarães, Marcos Freire e Ronaldo Aragão

S-39 – Airton Senna

Frequência: Quarta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Cidade Jardim

S-40 – Orgulho Madeira

Frequência: Quarta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Jardim Santana e Orgulho do Madeira

S-41 – Park Amazônia

Frequência: Quarta e Sábado

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Mariana, Ulisses Guimarães e Marcos Freire

S-42 – Feiras e Avenidas

Frequência: Domingo

Turno: Diurno

Bairros atendidos: Feiras e Avenidas

S-43 – São Cristóvão

Frequência: Diário

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Panair, Pedrinhas e São João Bosco

S-44 – Liberdade

Frequência: Diário

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Liberdade, São Cristóvão e Nossa Senhora das Graças

S-45 – Olaria

Frequência: Diário

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Arigolândia, Olaria, São Cristóvão e Caiari

S-46 – Centro

Frequência: Diário

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Centro, KM 1, Mocambo, Santa Bárbara, Mato Grosso e Areal

S-47 – Flodoaldo

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Flodoaldo Pontes Pinto

S-48 – Vila Princesa / Unir

Frequência: Terça, Quinta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Vila Princesa e Unir

S-49 – Vila DNIT

Frequência: Quarta e Sábado

Turno: Noturno

Bairros atendidos: Vila DNIT