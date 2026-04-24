Primeiro dia de operação da Sistemma em Porto Velho transcorre com normalidade e rotas são cumpridas sem incidentes

A Sistemma Serviços Urbanos concluiu com tranquilidade o primeiro dia de operação da coleta de resíduos sólidos em Porto Velho, iniciado à meia-noite desta quarta-feira, com todas as rotas programadas sendo executadas conforme o planejamento estabelecido.
De acordo com a diretoria da empresa, o início dos trabalhos ocorreu dentro da normalidade, sem registro de incidentes operacionais, garantindo o atendimento regular à população tanto na área urbana quanto nas regiões atendidas pelo cronograma inicial da coleta.
A equipe mobilizada atuou desde as primeiras horas do dia com o suporte da frota preparada para atender as demandas da capital, assegurando o cumprimento das rotas definidas no contrato emergencial firmado com o município.
Segundo a direção da Sistemma, o objetivo neste primeiro momento é manter a regularidade dos serviços, garantir eficiência na execução da coleta e oferecer uma resposta rápida às necessidades da cidade.
O cronograma de coleta domiciliar já está em execução em diversos setores da capital, contemplando rotas diurnas e noturnas distribuídas por bairros e regiões estratégicas. Entre os setores atendidos estão áreas como Industrial, Nova Esperança, Nacional, Costa e Silva, Lagoa, Aponiã, Tucumanzal, Cidade Nova, Cohab, Caladinho, Tancredo Neves, Mariana, Centro e região central, além de feiras, avenidas e setores com coleta diária noturna como Centro, Olaria, Liberdade e São Cristóvão. As frequências variam entre coletas diárias, segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábados, além de rotas específicas aos domingos.
Nos distritos e vilas da região do Baixo Madeira, a operação da coleta será iniciada a partir da próxima segunda-feira, com apoio de estrutura específica, incluindo quadriciclos para deslocamento e uma balsa destinada à travessia e transporte de resíduos, garantindo o atendimento também às comunidades mais afastadas.
ESTRUTURA REFORÇADA
A Sistemma assumiu a operação com estrutura reforçada, frota moderna e mais de 200 colaboradores mobilizados, consolidando o compromisso de contribuir para a melhoria da limpeza urbana e para a qualidade de vida dos moradores de Porto Velho.
A empresa reforça que seguirá atuando com responsabilidade, planejamento e diálogo permanente com os órgãos de fiscalização e com a população, buscando garantir uma cidade mais limpa, organizada e com serviços públicos mais eficientes.
Baixe o cronograma clicando aqui
CONFIRA O CRONOGRAMA DE COLETA COMPLETO:
S-01 – Industrial e Nova Esperança
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Industrial, Nova Esperança e Rio Madeira
S-02 – Costa e Silva
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Três Marias
S-03 – Nacional
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Nacional e São Sebastião
S-04 – Jamary
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Costa e Silva, Industrial, Área Militar e Aeroporto
S-05 – Guaporé
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Castanheira e Aeroclube
S-06 – Castanheira
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Cohab e Eldorado
S-07 – Marechal Rondon
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Rio Madeira
S-08 – Lagoa
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Lagoa e Nova Porto Velho
S-09 – Acapuco
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Cuniã e Tiradentes
S-10 – Lagoinha
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Lagoinha
S-11 – 4 de Janeiro
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Aponiã
S-12 – União da Vitória
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Igarapé e Esperança da Comunidade
S-13 – Igarapé
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Planalto, Aponiã e condomínios Estrada da Penal
S-14 – Tucumanzal
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Baixa da União, Areal, Roque, Tucumanzal, Tupi, Militar e Triângulo
S-15 – Floresta e Colina Park
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Floresta e Nova Floresta
S-16 – Eldorado
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Floresta, Nova Floresta e Eldorado
S-17 – Cidade Nova
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Cidade Nova
S-18 – Eletronorte
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Areia Branca, Eletronorte e Novo Horizonte
S-19 – Embratel
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Embratel
S-20 – Agenor de Carvalho
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Agenor de Carvalho
S-21 – Nova Porto Velho
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Nova Porto Velho e Embratel
S-22 – Cohab
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Conceição, Caladinho e Cohab
S-23 – Cidade do Lobo
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Conceição e Cidade do Lobo
S-24 – Caladinho
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Caladinho, Cohab e Castanheira
S-25 – Bairro Novo
Frequência: Segunda, Quarta e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Bairro Novo e BR-364
S-26 – Lagoa Azul
Frequência: Quinta-feira
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Lagoa Azul
S-27 – Monte Sinai
Frequência: Terça e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Novo Horizonte
S-28 – BR 364, Fortaleza, Morar Melhor
Frequência: Terça e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Bairro Novo, BR-364 e Aeroclube
S-29 – Pantanal
Frequência: Segunda e Quinta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Teixeirão, Maringá e Esperança da Comunidade
S-30 – Tancredo Neves
Frequência: Segunda e Quinta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Tancredo Neves e Pantanal
S-31 – Juscelino Kubitschek
Frequência: Segunda e Quinta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e Cascalheira
S-32 – Planalto I e II
Frequência: Segunda e Quinta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Planalto I e II
S-33 – Socialista
Frequência: Terça e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Tancredo Neves, Socialista, Jardim Santana e Pantanal
S-34 – São Francisco
Frequência: Terça e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Juscelino Kubitschek e São Francisco
S-35 – Rosalina Gomes
Frequência: Terça e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Jardim Santana e Socialista
S-36 – Cristal Calama
Frequência: Terça e Sexta
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Cristal Calama
S-37 – Mariana
Frequência: Quarta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: São Francisco e Mariana
S-38 – Ulisses Guimarães
Frequência: Quarta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Ulisses Guimarães, Marcos Freire e Ronaldo Aragão
S-39 – Airton Senna
Frequência: Quarta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Cidade Jardim
S-40 – Orgulho Madeira
Frequência: Quarta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Jardim Santana e Orgulho do Madeira
S-41 – Park Amazônia
Frequência: Quarta e Sábado
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Mariana, Ulisses Guimarães e Marcos Freire
S-42 – Feiras e Avenidas
Frequência: Domingo
Turno: Diurno
Bairros atendidos: Feiras e Avenidas
S-43 – São Cristóvão
Frequência: Diário
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Panair, Pedrinhas e São João Bosco
S-44 – Liberdade
Frequência: Diário
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Liberdade, São Cristóvão e Nossa Senhora das Graças
S-45 – Olaria
Frequência: Diário
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Arigolândia, Olaria, São Cristóvão e Caiari
S-46 – Centro
Frequência: Diário
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Centro, KM 1, Mocambo, Santa Bárbara, Mato Grosso e Areal
S-47 – Flodoaldo
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Flodoaldo Pontes Pinto
S-48 – Vila Princesa / Unir
Frequência: Terça, Quinta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Vila Princesa e Unir
S-49 – Vila DNIT
Frequência: Quarta e Sábado
Turno: Noturno
Bairros atendidos: Vila DNIT
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