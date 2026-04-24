Prefeitura utiliza inteligência de dados para otimizar transporte universitário em Porto Velho

Por Semtran

Publicada em 24/04/2026 às 11h06

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), está avançando em um estudo estratégico para aprimorar o atendimento aos estudantes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A iniciativa tem como objetivo melhorar o transporte universitário, especialmente para os alunos do turno noturno.

Diferente de propostas que oneram o erário, a solução em análise foca na otimização inteligente da frota. O estudo técnico avalia a viabilidade de remanejar um veículo já existente no sistema para realizar duas viagens com itinerário modificado durante a noite. Essa alteração estratégica visa atender pontos de alta concentração estudantil, identificados através de "mapas de calor" e levantamentos de demanda fornecidos pela própria instituição.

De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Torres, a prioridade é a eficiência operacional: “Estamos trabalhando com base em dados técnicos para oferecer mais segurança e agilidade aos universitários. A proposta permite ajustar o serviço atual para encurtar caminhos, mantendo o rigoroso equilíbrio do subsídio tarifário municipal e a responsabilidade fiscal da gestão”, afirmou.

Planejamento Responsável

As tratativas, iniciadas após provocação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA/UNIR), seguem um cronograma rigoroso. Para garantir que a mudança seja sustentável a longo prazo, a previsão é que os testes operacionais e a possível implementação ocorram a partir do segundo semestre de 2026, após a conclusão integral dos estudos de viabilidade financeira.