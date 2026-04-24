Nova edição do projeto ocorre neste sábado (25); atividade gratuita leva ciência e educação à população 

Por Jhon Silva

Publicada em 24/04/2026 às 11h57

O projeto “Noites de Observação Astronômica”, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), segue com programação e já tem nova edição confirmada para sábado (25), no período noturno, na Praça Jacques Demolay, localizada na Rua Senador Álvaro Maia, nº 310, bairro São João Bosco, na região central.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao conhecimento científico por meio de atividades práticas de astronomia, aliando educação, lazer e conscientização ambiental. A última edição aconteceu no dia 21 de março e reuniu participantes de diferentes idades.

As atividades são realizadas mensalmente, preferencialmente em noites com céu limpo, garantindo melhores condições para observação. Durante a programação, o público tem acesso à observação de estrelas, planetas e outros fenômenos astronômicos com o uso de telescópios, além de participar de oficinas educativas e palestras.

Além do aprendizado em astronomia, a ação também aborda temas relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais

O projeto é aberto ao público e não possui restrição de idade, sendo uma opção de atividade educativa para famílias, estudantes e comunidade em geral. A proposta também contribui para estimular o interesse pela ciência e fortalecer a compreensão sobre a importância da preservação ambiental.

Além do aprendizado em astronomia, a ação também aborda temas relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais e à valorização dos ecossistemas, promovendo a integração entre conhecimento científico e cuidado com o meio ambiente.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa aproxima a população da ciência de forma acessível. “Estamos levando conhecimento, despertando o interesse pela ciência e criando oportunidades para que crianças, jovens e famílias tenham acesso a experiências educativas de qualidade. Esse é um projeto que une aprendizado, lazer e consciência ambiental”.

“O projeto amplia o acesso da população à ciência de forma prática e acessível. As atividades permitem que crianças, jovens e adultos tenham contato direto com a astronomia, ao mesmo tempo em que promovem a conscientização sobre a preservação ambiental e a importância do uso sustentável dos recursos naturais”, disse Arthur Borin, secretário da Sema.