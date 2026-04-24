Projeto do governo de Rondônia promove conhecimento sobre patrimônio turístico e cultural para alunos de Porto Velho

Por Jackson Vicente

Publicada em 24/04/2026 às 12h02

Para despertar a valorização dos polos turísticos da Região Norte, o projeto Rondônia Tem Turismo na Escola levou conhecimento, cultura e identidade para dentro das salas de aula de quatro escolas públicas de Porto Velho. A iniciativa do governo de Rondônia, coordenada pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), envolveu 3.460 alunos, no período de 16 a 23 de abril, com o objetivo de fortalecer o reconhecimento dos atrativos da Capital rondoniense.

Ao longo dos dias, o projeto passou atendendo em período diurno nas escolas municipais Flamboyant; Joaquim Vicente Rondon; João Ribeiro Soares; e encerrando as atividades na escola Francisco Elenilson Negreiros. As ações implementadas integram as 4ª e 5ª etapas do programa, que vem sendo ampliado para fortalecer a conexão entre educação e turismo, promovendo o conhecimento sobre o patrimônio cultural, histórico, natural e turístico local no ambiente escolar.

O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, destacou o caráter transformador da ação ao aproximar o turismo da realidade dos estudantes. “Quando levamos o turismo para dentro da escola, estamos despertando o sentimento de pertencimento destes jovens. Eles passam a enxergar sua cidade com mais orgulho, reconhecendo sua história, sua cultura e suas belezas naturais, por isso a ação é sobre formar cidadãos conscientes e valorizar aquilo que é nosso.”

O projeto levou conhecimento, cultura e identidade para dentro das salas de aula

FOMENTO

Ainda segundo o superintendente da Setur, o alcance de resultados técnicos deram um impacto positivo para a implementação da iniciativa. “O projeto foi estruturado para promover educação turística de forma acessível e inclusiva, alcançando um grande público de estudantes. Com investimento de R$ 400 mil, viabilizado por meio de recurso de emenda parlamentar estadual, conseguimos executar uma ação eficiente, com metodologia adaptada à faixa etária e foco na sensibilização sobre o potencial turístico de Rondônia”, explicou.

MATERIAIS PEDAGÓGICOS E TURÍSTICOS

Para o projeto houve também aquisição e entrega de materiais pedagógicos e turísticos, incluindo 3.460 tabuleiros turísticos; 3.460 folders turísticos; e 3.460 kits de jogos da memória, cada um contendo 10 cartas. Esses recursos reforçam as ações do projeto, evidenciando o papel do poder público no incentivo a políticas que integram educação, cultura e desenvolvimento econômico.