Seis foragidos da Justiça são presos em operações em Cacoal e Pimenta Bueno
Por PM/RO
Publicada em 24/04/2026 às 12h02
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 Em Cacoal, uma das ocorrências foi registrada em uma unidade hospitalar, onde um paciente internado foi identificado com mandado de prisão em aberto. Após a confirmação da ordem judicial, foram adotadas as medidas legais, com acompanhamento da Polícia Penal, levando em consideração a condição de saúde do detido.

Ainda no município, uma operação integrada entre equipes policiais resultou na prisão de um foragido da Justiça. O suspeito tentou fugir ao receber ordem de parada, dando início a um breve acompanhamento, mas acabou se rendendo. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional, e o veículo utilizado foi apreendido.

Em outra ação, durante patrulhamento de rotina, policiais localizaram um homem com mandado de prisão em aberto em frente à própria residência. Ele não resistiu à abordagem e foi conduzido à delegacia, sendo posteriormente encaminhado ao presídio.

Já em Pimenta Bueno, duas ocorrências foram registradas no período. Em uma delas, dois condenados pelo Tribunal do Júri foram presos em cumprimento de sentença e encaminhados ao presídio local. Em outra ação, um foragido foi localizado durante patrulhamento, recebeu voz de prisão e também foi entregue à unidade prisional.

De acordo com a Polícia Militar, as ações reforçam o compromisso das forças de segurança com o cumprimento das decisões judiciais e a manutenção da ordem pública na região. 

Polícia Ações
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