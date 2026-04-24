PF atua contra mineração ilegal e comércio irregular de pedras preciosas

Por PF/RO

Publicada em 24/04/2026 às 09h00

Vilhena/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (23/4) a Operação Itaberaba, para dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, executados nas cidades de Rolim de Moura, de Cacoal e de Ji-Paraná, em Rondônia; e em Cuiabá, no estado de Mato Grosso.

As investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de dois suspeitos, na cidade de Cacoal, por posse de 25 pedras de diamante. A análise forense dos aparelhos celulares apreendidos revelou uma extensa rede de comercialização irregular de pedras preciosas provenientes de lavra realizada em terras indígenas sem a devida autorização legal ou licença ambiental.

As medidas alcançam pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar a rede de extração, de intermediação e de comercialização ilegal de minerais pertencentes à União. Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pelos crimes de usurpação de bem mineral, de extração ilegal de recursos minerais e de receptação qualificada.