Adolescentes são apreendidos suspeitos de roubo na região Central

Por pvhnoticias.com

Publicada em 24/04/2026 às 08h50

Dois adolescentes, de 17 e 14 anos, foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (23), após praticarem um roubo nas proximidades da Escola Carmela Dutra, centro de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Patrulha Escolar do 9º BPM foi acionada para atender a ocorrência. No local, a vítima, uma adolescente de 13 anos, relatou que havia acabado de sair da escola quando foi abordada pelos suspeitos em uma praça em frente à instituição.

Os infratores, agindo em conjunto, intimidaram a vítima e exigiram o celular sob o pretexto de levá-lo a um suposto “chefe”, caracterizando grave ameaça. Em seguida, fugiram levando o aparelho.

A vítima passou a seguir os suspeitos e conseguiu alcançá-los nas proximidades da Praça Aluísio Ferreira, com ajuda do pai, que chegou ao local de motocicleta, e de populares, que auxiliaram na contenção da dupla.

Quando a guarnição chegou, os adolescentes já estavam detidos. Eles foram abordados, identificados e apreendidos, sendo informados sobre seus direitos.

O celular foi recuperado e os envolvidos encaminhados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.