Homem é atacado com paulada após briga com ex-marido da atual mulher

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 24/04/2026 às 09h00

Um homem de 28 anos precisou de atendimento médico na madrugada desta sexta-feira (24), após ser alvo de uma agressão na zona rural de Candeias do Jamari (RO).

​Segundo o relato da vítima, ele estava em sua residência quando o agressor chegou ao local proferindo ofensas, dizendo "tu é corno".



Durante a discussão, os ânimos se exaltaram e o acusado partiu para a agressão.



​Em determinado momento da briga, o acusado correu até uma cerca próxima, arrancou uma ripa de madeira e desferiu um golpe contra a vítima.



O homem relatou que conseguiu reagir e desarmar o indivíduo, que, ao ficar sem o pedaço de madeira, fugiu do local.



​Após o ocorrido, o próprio homem agredido conseguiu acionar o serviço de ambulância.



Ele foi conduzido ao posto de saúde de Candeias do Jamari para receber os cuidados médicos.